Mától drágul a közjegyző: így érinti az Otthon Start indulása a díjakat és az ügyfeleket
Szeptember 1-jétől módosul a közjegyzői díjszabás: a legtöbb esetben néhány ezer forinttal nő a díj, bizonyos eljárásoknál azonban ennél jelentősebb emelkedésre kell számítani. A szegedi közjegyzői díjak is változnak, de akadnak kivételek. Mutatjuk, hogyan alakulnak az árak.
Szeptember 1-jétől lép hatályba az igazságügyi miniszter, Tuzson Bence rendelete, amely a múlt héten jelent meg a Magyar Közlönyben. A változás értelmében a legtöbb esetben néhány ezer forinttal magasabb díjat kell fizetni a közjegyzőknél, bizonyos eljárásoknál viszont ennél jóval nagyobb a drágulás.
Emelkednek a szegedi közjegyzői díjak
A Bank360 közleménye szerint a módosítás két célt szolgál: egyrészt követi a megnövekedett üzemeltetési költségeket, másrészt kedvezményt biztosít azoknak a magánszemélyeknek, akik állami kamattámogatott kölcsönt vesznek igénybe a Vidéki Otthonfelújítási Program, az Otthon Start Program vagy az Otthonfelújítási Program lakossági energiahatékonysági beruházásaihoz.
A fő díjtételek az ügy értéke alapján a következők szerint alakulnak:
- 0-500 000 forint: 20 000 forint
- 500 000-5 000 000 forint: 20 000 forint + az 500 000 forint feletti rész 1%-a
- 5 000 000-10 000 000 forint: 65 000 forint + az 5 000 000 feletti rész 0,5%-a
- 10 000 000-200 000 000 forint: 90 000 forint + a 10 000 000 feletti rész 0,25%-a
- 200 000 000-500 000 000 forint: 565 000 forint + a 200 000 000 feletti rész 0,2%-a
- 500 000 000 forint felett: 1 165 000 forint + az 500 000 000 feletti rész 0,1%-a (maximum 1 000 000 000 forintig).
Az államilag támogatott hiteleket igénybe vevők kedvezményes feltételekkel vehetik igénybe a közjegyzői szolgáltatásokat: számukra a munkadíj mindössze 15 százalékát kell kifizetni. A kedvezmény célja az otthonteremtési tranzakciók költségeinek csökkentése és az ügyintézés felgyorsítása. A jogosultságot az eljáró közjegyző az okiratok alapján igazolja.
Az új díjszabás 2025. szeptember 1-jétől hatályos. A közjegyző minden esetben az ügy okiratai alapján állapítja meg a pontos díjat és a kedvezményeket.
Az Otthon Start program hétfőn indult, a bankok között komoly verseny alakult ki az ügyfelekért. Mától megnövekedett forgalomra kell számítani a bankfiókokban, várhatóan több ezren nyújtják be mától a kérelmeket folyamatosan. A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést a ma rajtoló Otthon start programmal kapcsolatosan. Orbán Viktor hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
"Elindult az Otthon start program. Ez Magyarország történetének legegyszerűbb és legkönnyebben igényelhető lakás- és házvásárlási támogatása. Nem csoda, hogy megmozdult az ország. Azért csináljuk, hogy Magyarországon mindenkinek lehessen saját otthona"
– írta a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök.
Szegedi hírek
