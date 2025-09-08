Ennyi millió forintig pezseg a piac és ezt veszik Szegeden – beindult az Otthon Start

Egy hete startolt a magyar kormány új otthonteremtési támogatása, az Otthon Start program. Az első hét tapasztalatai szerint Szegeden elsősorban a 60 millió forint alatti lakásokra van kereslet, a családi házak iránt azonban alig mutatkozik érdeklődés. A szegedi panellakások lehetnek az Otthon Start szerencsései.

A szegedi panellakások a nyertesei az Otthon Start programnak. Fotó: Shutterstock

A szegedi panellakások az Otthon Start sztárjai

Bozsó Bence ingatlanközvetítő és a Limit Ingatlaniroda vezetője szerint a vevők nagy részét most az első lakásukat vásárló fiatalok, valamint azok a szülők teszik ki, akik gyermekeiknek keresnek saját otthont az egyetemi évek idejére. Az adásvételek többsége szinte alku nélkül történik, a jól árazott és a jó állapotú lakásokat szinte azonnal elviszik. Bozsó Bence úgy véli, hogy az 50 millió forintos hitelkeret most még inkább meghatározó szempont, emiatt a vásárlók döntő többsége ebbe a kategóriába próbál beleférni.

– A legtöbb vásárlónak nagyjából 10 millió forint önerője van, ehhez vesznek fel még 40-50 millió forintnyi hitelt, a legtöbben ezt az összeget tudják megfizetni az Otthon Start programon keresztül – fogalmazott.

A legolcsóbb szegedi panellakások ára jelenleg 40 millió forint körül kezdődik, így az önerő és a kedvező hitel kombinációja sokaknak az egyetlen esély arra, hogy saját otthonhoz jussanak. Ugyanakkor a 60 millió forintos lakások többségére már egy komolyabb felújítás is ráfér, korszerűsítés nélkül alig akad igazán jó állapotú ingatlan. A 70 millió forint feletti szegedi lakások és házak esetében már jóval visszafogottabb a kereslet. Egy háromszobás, jó állapotú ingatlanra például szinte lehetetlen vevőt találni ezen az árszinten - fogalmazott az ingatlanközvetítő. Az első hét tapasztalatai azt mutatják, hogy 60 millió forintig most pezseg a piac, fölötte viszont megállt az érdeklődés.

Az első napokra az ingatlanpiaci rekordok, a csökkenő albérletárak, a 3 százalék alatti kamatok, a bankok közötti verseny és több tízezer új lakásfejlesztés volt a jellemző. Panyi Miklós a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint a program indulása minden téren zökkenőmentesen zajlott. A bankok gond nélkül bírták a megnövekedett ügyfélforgalmat, fennakadásról sehol sem érkezett hír. Ez a felkészülésnek is köszönhető, hiszen a pénzintézetek az elmúlt hetekben megerősített ügyintézői jelenléttel, hosszabbított nyitvatartással, előregisztrációs lehetőséggel, képzésekkel és informatikai fejlesztésekkel készültek a rajtra. Az első tapasztalatok szerint az elmúlt napokban több ezer ügyfél kereste fel a bankokat az Otthon Start keretében. A személyes megjelenés mellett rengeteg telefonos érdeklődés érkezett, és több ezren már el is indították a hitelügyintézési folyamatot. Több helyen rekordszámú megkeresést regisztráltak.