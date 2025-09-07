szeptember 7., vasárnap

Különleges élmény

Ez a szőlő csak engedéllyel termeszthető, de íze mindenkit elvarázsol

Sokfajta gyümölccsel találkozhatunk az őszi szüretek alkalmával, de az igazi sláger ilyenkor a szőlő. Egy különleges szőlőfajta az ízével kiemelkedik a megszokott fürtök közül. Hazánkba olasz termelőkön keresztül jut el, így a vásárlók is megkóstolhatják.

Delmagyar.hu

Az ősz egyik legnagyobb ajándéka a szőlő. Már a piacokat is ellepte, bár az idei tavaszi fagyok és a nyári aszály komoly kihívás elé állították a termelőket. Magyarországon rengeteg területen termesztik ezt a bogyós gyümölcsöt, fogyasztásra és feldolgozásra egyaránt.

szőlő már vattacukor ízben is
A vattacukor ízű szőlő hazánkban is elérhető. Illusztráció: Shutterstock

Fehér, kék, piros, csemege, édes, savanykás, nagy szemű vagy magtalan… A szőlőfajták és ízek száma szinte végtelen. Vannak azonban különleges darabok, amelyek kitűnnek a megszokott fürtök közül.

Egy szőlő, ami vattacukorra emlékeztet

Az Egyesült Államokból származó Cotton Candy szőlőt Kaliforniában, tíz évnyi nemesítési munka során fejlesztették ki. A cél az volt, hogy olyan fajtát hozzanak létre, amely ízében a népszerű Concord szőlőt idézi – ebből készül a klasszikus amerikai szőlőzselé –, ugyanakkor megfelel a mai vásárlói igényeknek is.

A Cotton Candy™ így lett magnélküli, roppanós, és szüreteléskor vagy szállítás közben sem pereg le a fürtről – számol be róla a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

Hogyan lesz a szőlőből vattacukor-íz?

A fajta különlegessége, hogy génmódosítás nélkül, pusztán keresztezés útján hozták létre. Az édeskés, vattacukorra emlékeztető ízt az érés során kialakuló természetes ízharmónia adja: a magas cukortartalom, az alacsony savtartalom és az érés során megjelenő aromák együtt alkotják az egyedi élményt. Ezek a vaníliára és karamellre hajazó jegyek teszik igazán különlegessé.

Világsiker Kaliforniától Európáig

Az első ültetvényt 2011-ben szüretelték Kaliforniában. Azóta a fajta világszerte elterjedt, és Európában is egyre népszerűbb.

A Cotton Candy™ bejegyzett márkanév – ahogyan a Pink Lady® vagy a Cosmic Crisp® almánál is láthatjuk –, így kizárólag engedéllyel rendelkező termelők forgalmazhatják, egységes megjelenéssel és garantált minőségben.

Hogyan jut el Magyarországra?

Hazánkba olasz termelőkön keresztül érkezik. A különleges szőlőt Olaszország egyik fő csemegeszőlő-termesztő régiójában, a napsütötte Pugliában szüretelik. Innen jut el a magyar piacokra is, hogy mi is megkóstolhassuk a gyümölcs világát meghódító, vattacukor-ízű szőlőt.

Mi történik a hazai szőlővel?

Idén komoly nehézségekkel küzdenek a szőlőtermelők. A tavaszi fagynak és az extrém nyári aszálynak köszönhetően a termés mennyisége jelentősen visszaesett, és még öntözéssel sem lehet teljes mértékben ellensúlyozni a veszteséget, ugyanis az öntözőrendszer kiépítése túlzottan nagy beruházást jelent a legtöbb termelő számára. Ráadásul a szőlő jövedelmezősége évről évre csökken, miközben a borfogyasztás is mérséklődik, így nincs meg a beruházási kedv sem. Ez az oka annak, hogy a szegedi piacon az import és a hazai szőlő között nagy versenyzés alakult ki az idei szőlőszezonban.

 

