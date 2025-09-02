szeptember 2., kedd

Modernizálás

1 órája

A termálvízzel együtt felszínre törő metángáz lesz Szeged új energiakincse

Címkék#metánkibocsátás#geotermikus fűtés#Szeged

A geotermikus rendszer működtetésekor keletkező gázokat is hasznosítják hamarosan Szegeden. A távfűtés modernizálásával még kevesebb gázra lesz szükség és kisebb lesz az üvegházhatás.

Munkatársunktól

A Svájci Alap támogatásával a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság több mint 900 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a „A termálvíz előállításához kapcsolódó diffúz gázok hasznosítása a szegedi távfűtési rendszerben” elnevezésű projekt megvalósítására. A cég építette ki az elmúlt években a város geotermikus rendszerét: termálkutakat és visszasajtoló kutakat építettek, hogy a kitermelt víz hőjét a távfűtésben hasznosítsák. 

A távfűtés rendszere tovább korszerűsödik Szegeden
A pályázatban civil partner Mondolo Egyesület környezetvédelmi és oktatási tevékenysége során Szeged erőteljes geotermikus energiatermelésére hívja fel a figyelmet. Fotó: Shutterstock

Hasznosítják az üvegházhatású gázt

A fúráskor különböző gázok is felszínre törnek – többek között metán. Nem kizárt, hogy hamarosan a termálkutak fúrásakor ezeknek a gázoknak a kezelését is kötelezővé teszik, ezért a város már tavaly benyújtott erre pályázatot, melyet meg is nyert. A projekt összesen 2,001 milliárd forintból valósul meg, amit 45 százalékban a Svájci Hozzájárulás és nemzeti forrás finanszíroz. A projekt támogatási összegéből a Geo Hőterm Korlátolt Felelősségű Társaság és civil partnere a Mondolo Egyesület részesül. A beruházás célja a Szegeden működő, távhőt biztosító termálkutakból a vízzel kitermelt metángáz energetikai célú hasznosítása, gázkazánban történő elégetése. Gázszeparátor berendezéseket telepítenek a szegedi távfűtési rendszer mind a 9 geotermikus termelő kútjához. A kinyert, tisztított metángáz korszerű, folyamatvezérelt égőfejekkel ellátott gázkazánokban hasznosul. 

További gázspórolást jelent az új beruházás

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése mellett a projekt további hőenergiát biztosít a geotermikus alapú távfűtési rendszer számára azáltal, hogy az elégetett gázból származó hővel növeli a betáplált fűtővíz hőmérsékletét. A projekt évente az előzetes kalkulációk alapján közel 1,8 millió köbméter földgázt vált ki 54 000 GJ megújuló energiaforrással, évente 27 534 tonnával mérsékelve Szeged városának terhelését. 

 

