1 órája
Véget vetettek a visszaéléseknek, nincs több utólagos reklamáció
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) kezdeményezésére módosított az Országgyűlés egy, a gazdálkodók szempontjából fontos szabályozást.
A termékpiaci törvény módosítása véget vetett a visszaéléseknek. A módosítás szigorította a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.
Heves viták voltak a kukorica toxintartalma körül
A kukorica betakarítása már javában zajlik. A múlt évi aratás azonban komoly tanulságot hozott a termények piacán. 2024-ben heves viták övezték a kukorica toxintartalmát. Akár megalapozott, akár túlzó kifogásokról volt szó, az mindenképp nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van a korábbinál sokkal átláthatóbb és egységesebb mérési módszerekre, aminek köszönhetően, a felvásárlók és a termelők között elkerülhetőek a viták – adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).
Termékpiaci törvény módosítása: elfogadhatóbb piaci viszonyok
A mindenki számára világos és elfogadható piaci viszonyok érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége közösen kezdeményezték a törvénymódosítást. A jogszabály-módosítás kifejezetten a piaci visszaéléseket hivatott megelőzni, a termelő által a feldolgozónak, felvásárlónak vagy forgalmazónak értékesített mezőgazdasági termékek esetében a termék átadását követően kizárólag akkor emelhető minőségi kifogás, ha azt az írásos szerződés kifejezetten rögzíti.
A fenti kötelezettségek betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a hatóság mulasztást tapasztal, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki, melynek összege legalább 10 ezer, de akár 50 millió forint is lehet.
Ez a módosítás egyértelműen a termelők védelmét szolgálja, ugyanakkor minden fél számára kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi az adásvételi folyamatot – áll a NAK közleményében.
Több esetről is tudnak, amikor nyomást helyeztek a gazdákra
– Nem is értjük, hogy ennek a problémának miért nem volt eddig pontosabb szabályozása – mondta megkeresésünkre Szél István, a NAK Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének elnöke. Hangsúlyozta, most megfelelő jogi keretrendszer született.
– Amikor a gazdálkodó átadja a terményét egy kereskedőnek, ő mérőeszközökkel, műszerekkel megbizonyosodik arról, hogy mit vesz át. Ennek ellenére előfordult az előző években, hogy egy héttel később jelentette be a felvásárló a minőségi kifogásait, ami nonszensz. Van egy mondás, hogy „Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.” Több olyan esetről tudunk, amikor nyomást helyeztek a gazdákra, hogy ha nem adnak kompenzációt, vagy kedvezményt, akkor a következő évben nem vásárolják fel tőlük a terményt. Olyan is előfordult, hogy a gazdálkodó telephelyén megtörtént a vizsgálat – említett az előző évekből egy gyakori példát Szél István, hozzátéve ennek is véget vetett a termékpiaci törvény módosítása.