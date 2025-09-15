Véget vetettek a visszaéléseknek, nincs több utólagos reklamáció

A termékpiaci törvény módosítása véget vetett a visszaéléseknek. A módosítás szigorította a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.

Tavaly a komoly viták voltak a kukorica toxintartalma körül. A termékpiaci törvény módosítása tiszta helyzetet teremt. Fotó:

Heves viták voltak a kukorica toxintartalma körül

A kukorica betakarítása már javában zajlik. A múlt évi aratás azonban komoly tanulságot hozott a termények piacán. 2024-ben heves viták övezték a kukorica toxintartalmát. Akár megalapozott, akár túlzó kifogásokról volt szó, az mindenképp nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van a korábbinál sokkal átláthatóbb és egységesebb mérési módszerekre, aminek köszönhetően, a felvásárlók és a termelők között elkerülhetőek a viták – adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Termékpiaci törvény módosítása: elfogadhatóbb piaci viszonyok

A mindenki számára világos és elfogadható piaci viszonyok érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége közösen kezdeményezték a törvénymódosítást. A jogszabály-módosítás kifejezetten a piaci visszaéléseket hivatott megelőzni, a termelő által a feldolgozónak, felvásárlónak vagy forgalmazónak értékesített mezőgazdasági termékek esetében a termék átadását követően kizárólag akkor emelhető minőségi kifogás, ha azt az írásos szerződés kifejezetten rögzíti.

A fenti kötelezettségek betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a hatóság mulasztást tapasztal, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki, melynek összege legalább 10 ezer, de akár 50 millió forint is lehet.

Ez a módosítás egyértelműen a termelők védelmét szolgálja, ugyanakkor minden fél számára kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi az adásvételi folyamatot – áll a NAK közleményében.

Több esetről is tudnak, amikor nyomást helyeztek a gazdákra

– Nem is értjük, hogy ennek a problémának miért nem volt eddig pontosabb szabályozása – mondta megkeresésünkre Szél István, a NAK Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének elnöke. Hangsúlyozta, most megfelelő jogi keretrendszer született.