szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

20°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szabályzat módosítás

1 órája

Véget vetettek a visszaéléseknek, nincs több utólagos reklamáció

Címkék#termékpiaci törvény#reklamáció#Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), valamint a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSZ) kezdeményezésére módosított az Országgyűlés egy, a gazdálkodók szempontjából fontos szabályozást.

Kovács Erika

A termékpiaci törvény módosítása véget vetett a visszaéléseknek. A módosítás szigorította a terményfelvásárlás során előforduló minőségi kifogásokat, így nem fordulhat elő, hogy a felvásárlók utólag emelnek kifogást a már átvett termény minőségével kapcsolatban.

termékpiaci törvény módosítása
Tavaly a komoly viták voltak a kukorica toxintartalma körül. A termékpiaci törvény módosítása tiszta helyzetet teremt. Fotó: 

Heves viták voltak a kukorica toxintartalma körül

A kukorica betakarítása már javában zajlik. A múlt évi aratás azonban komoly tanulságot hozott a termények piacán. 2024-ben heves viták övezték a kukorica toxintartalmát. Akár megalapozott, akár túlzó kifogásokról volt szó, az mindenképp nyilvánvalóvá vált, hogy szükség van a korábbinál sokkal átláthatóbb és egységesebb mérési módszerekre, aminek köszönhetően, a felvásárlók és a termelők között elkerülhetőek a viták – adta hírül a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Termékpiaci törvény módosítása: elfogadhatóbb piaci viszonyok

A mindenki számára világos és elfogadható piaci viszonyok érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége és a Gabonatermesztők Országos Szövetsége közösen kezdeményezték a törvénymódosítást. A jogszabály-módosítás kifejezetten a piaci visszaéléseket hivatott megelőzni, a termelő által a feldolgozónak, felvásárlónak vagy forgalmazónak értékesített mezőgazdasági termékek esetében a termék átadását követően kizárólag akkor emelhető minőségi kifogás, ha azt az írásos szerződés kifejezetten rögzíti.

A fenti kötelezettségek betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a hatóság mulasztást tapasztal, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki, melynek összege legalább 10 ezer, de akár 50 millió forint is lehet.

Ez a módosítás egyértelműen a termelők védelmét szolgálja, ugyanakkor minden fél számára kiszámíthatóbbá és átláthatóbbá teszi az adásvételi folyamatot – áll a NAK közleményében.

Több esetről is tudnak, amikor nyomást helyeztek a gazdákra

– Nem is értjük, hogy ennek a problémának miért nem volt eddig pontosabb szabályozása – mondta megkeresésünkre Szél István, a NAK Csongrád-Csanád Vármegyei Szervezetének elnöke. Hangsúlyozta, most megfelelő jogi keretrendszer született.

– Amikor a gazdálkodó átadja a terményét egy kereskedőnek, ő mérőeszközökkel, műszerekkel megbizonyosodik arról, hogy mit vesz át. Ennek ellenére előfordult az előző években, hogy egy héttel később jelentette be a felvásárló a minőségi kifogásait, ami nonszensz. Van egy mondás, hogy „Pénztártól való távozás után reklamációt nem fogadunk el.” Több olyan esetről tudunk, amikor nyomást helyeztek a gazdákra, hogy ha nem adnak kompenzációt, vagy kedvezményt, akkor a következő évben nem vásárolják fel tőlük a terményt. Olyan is előfordult, hogy a gazdálkodó telephelyén megtörtént a vizsgálat – említett az előző évekből egy gyakori példát Szél István, hozzátéve ennek is véget vetett a termékpiaci törvény módosítása.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu