Megvan a válasz, miért engedi el a Tesla a Model S és X típusokat

Nagy átalakulások zajlanak a Tesla háza táján világszerte, és ez Magyarországot sem kerüli el. A gyártó csendben kivonta az európai piacról két prémium modelljét, a Model S-t és a Model X-et. Ez azt jelenti, hogy új autót már nem lehet rendelni belőlük, a vásárlók csak a meglévő készletekből válogathatnak.

A Tesla két modelljének megszüntetésének hátterében a BYD is állhat. Illusztráció: Shutterstock

A Tesla ezért dönthetett két modelljének kivezetése mellett

A Tesla nemrég frissítette európai weboldalait, ahol már nem lehet új Model S és Model X típusokat rendelni, azaz a vásárlók kizárólag a meglévő készletből válogathatnak. Ez a lépés egy újabb jele annak, hogy a két, egykor zászlóshajónak számító modell pályafutása a végéhez közeledik. A döntés nem előzmények nélküli, ugyanis az amerikai márka már 2023-ban megszüntette a jobb kormányos kiviteleket, majd 2024-ben a kínai piacról is kivonta őket. Jelenleg az Egyesült Államok és Kanada maradt az egyetlen érdemi piac, ahol az említett két modell még elérhető - írja a Portfolio.

Paragi Róbert kisteleki autókereskedő szerint a lépés mögött több stratégiai ok is húzódhat. A Tesla sokkal inkább az Y modellre és a Modell 3-ra helyezné a fókuszt, hiszen ezek a típusok tömegesen értékesíthetőek és egy szélesebb közönség számára érhetőek el. Emellett a konkurens elektromos autógyártók, például a Szegedre érkező BYD gyors felzárkózása és népszerűsége is nyomást gyakorolhat az amerikai márkára. A piac telítődik, ezért a cég a könnyebben elérhető, költséghatékonyabb modellere koncentrál, miközben az S és X modellek a háttérbe szorulnak - összegezte a kereskedő.

Már nemcsak a BYD jelenthet konkurenciát a Teslának, de a magyar piacra betört Chery Automobile is. A Chery bevezetése kisebb földmozgással járhat a magyarországi autópiacon. Eddig több mint ötmillió járművet exportáltak világszerte. Az elmúlt két évtizedben kutatás-fejlesztési központokat hoztak létre Németországban, az Egyesült Államokban, Braziliában. Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó csapatuk ötezer fölötti szakembert számlál. (S már 2007-ben, az A3-as megalkotásakor együttműködtek az olasz tervezőlegendával, a Pininfarinával, melyet olyan márkákhoz kötünk inkább, mint a Ferrari, az Alfa Romeo, a Peugeot vagy a Cadillac.)