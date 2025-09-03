szeptember 3., szerda

1 órája

Elvinné a bírók béremelését a Tisza Párt új adórendszere

Címkék#Tisza-adó#bíróság#katonaság

A bíróknak szánt bérrendezés 2027-re teljesen semmissé válna a Tisza Párt adóterve miatt. Egy bíró havi szinten közel 240 ezer forinttal kevesebbet kereshetne.

Delmagyar.hu

Világgazdaság írása szerint a Tisza Párt visszatérne a progresszív szja-hoz. Ez 416 ezer forintig 15 százalékos kulcsot jelentene, 1,25 millió forintig 22 százalékot, efelett 33 százalékot. Az új rendszer a dolgozók kétharmadának rosszabbul jönne ki.

Bírók béremelése veszélyben a progresszív adó miatt – a tervezett változás évente milliós nettó kiesést okozhat a fizetésekben.
Bírók béremelése veszélyben a progresszív adó miatt

A bírók fizetését a kormány rendezi, 2027-re 2,25 millió forintra nőne a bruttó illetmény. Ez a jelenlegi szja mellett nettó 1,5 milliót érne, de a progresszív adóval csak 1,26 milliót. Így évente közel 3 millió forinttal kevesebb maradna a zsebükben.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák sem lennének kivételek: a legénység illetménye 476 ezer forinttal csökkenne évente. Mint mondta, a kormány nem hagyja, hogy a Tisza Párt „tönkretegye a katonákat és családjaikat”.

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó figyelmeztetett: a többkulcsos szja a bérek növekedését fékezné, és a munkaerőpiacon is visszaesést okozna. Bár a Tisza Párt tagadja a dokumentum valódiságát, a közgazdászok szerint komoly veszélyt jelent.

