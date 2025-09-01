Csongrád-Csanádban jelentősen csökkenhet az IT-szektorban dolgozók bére a Tisza-adó bevezetésével

A kiszivárgott dokumentum szerint az ötmillió forintos éves kereset (bruttó havi 416 666 forint) alatt maradna meg a jelenlegi 15 százalékos kulcs. Az ezt meghaladó, 15 millió forintig terjedő jövedelemrészre 22 százalékos, míg a 15 millió forint feletti részre 33 százalékos adó vonatkozna. Ez jelentős többletterhet róna a középosztálybeli és magasabb jövedelmű munkavállalókra.

A Tisza-adó Csongrád-Csanádban is több tízezer forintos havi bércsökkenést hozna az IT-szektor dolgozóinak. Fotó: shutterstock

A Tisza-adó progresszív szja-rendszere jelentős terhet róna a dolgozókra

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai alapján Csongrád-Csanád vármegyében az informatikai szektorban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) havi bruttó átlagkeresete 803 930 forint volt, ami nettó 557 650 forintot jelent a jelenlegi adókulcs mellett. Ebből most 125 865 forintot von el az állam személyi jövedelemadóként.

A Tisza-adó bevezetése esetén ugyanez a kereset már 147 698 forint adóteher alá esne, ami havonta 21 833 forinttal alacsonyabb nettó bért eredményezne. Éves szinten ez 325 301 forintos kiesést jelentene az IT-szektorban dolgozóknak Csongrád-Csanád vármegyében is.