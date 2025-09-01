37 perce
Csongrád-Csanádban jelentősen csökkenhet az IT-szektorban dolgozók bére a Tisza-adó bevezetésével
A Tisza Párt által tervezett új személyi jövedelemadó-rendszer a jelenlegi egységes adókulcs helyett háromsávos, progresszív rendszert vezetne be. Ez a változtatás a Csongrád-Csanád vármegyében dolgozó munkavállalók közül is sokakat érintene hátrányosan, különösen az iparban és az informatikai ágazatban foglalkoztatottakat.
A kiszivárgott dokumentum szerint az ötmillió forintos éves kereset (bruttó havi 416 666 forint) alatt maradna meg a jelenlegi 15 százalékos kulcs. Az ezt meghaladó, 15 millió forintig terjedő jövedelemrészre 22 százalékos, míg a 15 millió forint feletti részre 33 százalékos adó vonatkozna. Ez jelentős többletterhet róna a középosztálybeli és magasabb jövedelmű munkavállalókra.
A Tisza-adó progresszív szja-rendszere jelentős terhet róna a dolgozókra
A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai alapján Csongrád-Csanád vármegyében az informatikai szektorban dolgozók (közfoglalkoztatottak nélkül) havi bruttó átlagkeresete 803 930 forint volt, ami nettó 557 650 forintot jelent a jelenlegi adókulcs mellett. Ebből most 125 865 forintot von el az állam személyi jövedelemadóként.
A Tisza-adó bevezetése esetén ugyanez a kereset már 147 698 forint adóteher alá esne, ami havonta 21 833 forinttal alacsonyabb nettó bért eredményezne. Éves szinten ez 325 301 forintos kiesést jelentene az IT-szektorban dolgozóknak Csongrád-Csanád vármegyében is.
Orvosok és nővérek is megsínylik a Tisza-adót Csongrád-Csanádban
