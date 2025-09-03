szeptember 3., szerda

SZJA

2 órája

A közigazgatásban dolgozók is megszenvednék a Tisza-adót Csongrád-Csanádban

A Tisza Párt által tervezett többkulcsos személyi jövedelemadó Csongrád-Csanád vármegyében is jelentős pluszterheket róna a munkavállalókra. Mutatjuk, mennyivel csökkenne az egyes ágazatokban dolgozók jövedelme a Tisza-adó bevezetése után.

Delmagyar.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a nyilvánosságra került Tisza Párt belső dokumentuma szerint eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és helyette progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Az úgynevezett Tisza-adó a középrétegek pénztárcáját is erősen megterhelné, Csongrád-Csanád vármegyében pedig különösen érezhetően csökkentené a dolgozók bevételeit.

A TISZA-adó Csongrád-Csanád vármegyében is súlyos anyagi terheket jelentene a dolgozóknak. Fotó: MW

A Tisza-adó bevezetése súlyosan érintené a Csongrád-Csanád vármegyei dolgozókat

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júniusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 forint, míg a nettó átlagkereset 484 200 forint volt. A vármegyei számok szerint a helyben dolgozók átlagos bruttó bére 710 300 forint, amely a jelenlegi 15 százalékos szja mellett havi 106 545 forintos adófizetést jelent.

Ezek az ágazatok szenvednének leginkább a Tisza-adótól Csongrád-Csanádban

A Tisza-adó bevezetése több tízezer forintos havi pluszkiadást hozna számos ágazatban. Nem csupán az egészségügy, az ipar és az oktatás területén dolgozókat érintené érzékenyen Magyar Péter tervezett adója: a megyei adatok szerint nagy teher hárulna a közigazgatás és a kereskedelem munkavállalóira is.

A közigazgatásban dolgozók átlagos bruttó bére 529 086 forint, ami az új adókulcsok alapján éves szinten mintegy 94 432 forinttal magasabb adófizetést jelentene.

