Nem csak az orvosok, te is megsínylenéd a Tisza-adót!

A napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péter és pártja hatalomra kerülésük esetén eltörölnék a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót, és progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be.

Delmagyar.hu

Az úgynevezett Tisza-adó Csongrád-Csanád vármegye dolgozóinak többségét érintené, jelentős pluszterheket róva az egészségügy, az oktatás, az informatika és a közigazgatás munkavállalóira is.

Tisza-adó Csongrád-Csanád vármegye dolgozók fizetéscsökkenés
A Tisza-adó miatt a Csongrád-Csanád vármegyei dolgozók több tízezer forintos havi veszteséggel számolhatnak. Fotó: Hatlaczki Balazs

Hogyan változna az adózás?

A Tisza Párt tervei szerint az évi 5 millió forintig terjedő jövedelmek után maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió forint között azonban 22 százalékot, míg 15 millió forint felett már 33 százalékot kellene fizetni. Ez a középosztály és a családok számára is érzékeny bevételkiesést hozna, sokakban pedig a Gyurcsány–Bajnai-korszak megszorításait idézi fel.

Ágazatok, amelyek leginkább megsínylik

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai alapján:

  • Egészségügy: a 820 ezer forintos bruttó átlagbér mellett éves szinten közel 340 ezer forintos többletadó sújtaná a dolgozókat.
  • Oktatás: az oktatásban dolgozók bruttó 671 ezer forintos fizetése után évente több mint 214 ezer forinttal nőne az adóteher.
  • IT-szektor: a bruttó 803 ezer forintos átlagkeresetből évente mintegy 325 ezer forinttal kevesebb maradna a dolgozóknál.
  • Közigazgatás: itt is jelentős, közel 100 ezer forintos éves pluszteher sújtaná az alkalmazottakat.

Mindez havi szinten több tízezer forintos kiesést jelentene a családok kasszájában, amely hosszú távon életszínvonal-csökkenést és a magasan képzett munkaerő elvándorlását hozhatja.

Az emberek nem kérnek belőle

Olvasóink körében is egyértelmű az álláspont: nem akarnak változást az szja-rendszerben. A megkérdezettek szerint az új adókulcsok a középosztályt sújtanák leginkább, sok családot nehéz helyzetbe hozva. Egy szegedi olvasónk úgy fogalmazott: „A középosztályt egyszer már tönkretették, ezzel az adóemeléssel újra tönkretennék.”

Tisza-adó: Ígéret és valóság

Különösen éles a kontraszt, mert a Tisza Párt korábban még arról kérdezte az embereket, hogy támogatnák-e az szja 9 százalékra csökkentését. Ehhez képest most egy olyan rendszer körvonalazódik, amely a vármegye legtöbb dolgozójának fizetését csökkentené.

Az ügy országos méretű botrányt kavart, Magyar Péter pedig próbálja cáfolni a terveket. A kiszivárgott anyagok és a párt vezetőinek nyilatkozatai azonban épp az ellenkezőjét erősítik: a Tisza-adó bevezetésével a legtöbb család kevesebb pénzből élhetne Csongrád-Csanádban is.

 

