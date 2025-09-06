2 órája
Így érintené a kereskedelemben dolgozókat a Tisza-adó Csongrád-Csanádban
Magyar Péter új adóterve komoly terhet róna a magyar dolgozókra. A Tisza-adó háromkulcsos adórendszert vezetne be, ami a lakosság kétharmadát, így a kereskedelemben dolgozókat is erősen érintené.
Magyar Péter jelentősen megemelné a lakosság egy részének adóterheit – derült ki egy nemrég nyilvánosságra került tervezetből. Ennek eredményeképpen a magyar dolgozók közül sokan havonta több ezer, bizonyos ágazatokban és munkakörökben akár tízezer forinttal kevesebb fizetést vihetnének haza. A javasolt Tisza-adó a kereskedelemben dolgozók számára is komoly pluszterhet jelentene.
Hogyan működne a Tisza-adó?
A tervezet a háromkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely szerint a magasabban képzett és nagyobb jövedelmű munkavállalóktól több pénzt venne el a Tisza Párt.
Jelenleg egykulcsos adórendszer van érvényben, azaz mindenki egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót fizet a jövedelméből, a Tisza Párt ezt azonban a lakosság kétharmadának jelentősen megnövelné. Az átlagkeresetűek sem úsznák azonban meg, rájuk is többletadó lenne kiszabva.
A Tisza-tervezete szerint ez várna a munkavállalókra:
- Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalékos adó.
- 5 és 15 millió forint közötti keresetnél 22 százalékos kulcs lépne életbe.
- 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adót kellene fizetni.
Kereskedelem helyzete
Sok ágazat mellett, mint például az oktatás vagy az egészségügy, a kereskedelemben dolgozók is pórul járnának a Tisza-adóval. A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves statisztikája alapján a Csongrád-Csanádban dolgozó kereskedelmi munkások bruttó átlagbére 464 670 forint.
Ez a jelenlegi 15 százalékos szja-nál havonta 69 701 forint befizetését jelenti. A Tisza-adó kalkulátor segítségével kiszámolhatjuk, hogy a Tisza Párt tervezeténél már 73 061 forint lenne a kötelezően befizetendő. Ezzel az összeggel egy év alatt 40 323 forinttal fizetnének többet, ami 4 év leforgása alatt már 161 291 forintnyi kiesést eredményezne a hazavitt keresetből annak, aki a kereskedelemben dolgozik.
A lakosok nem kérnek belőle
Olvasóink véleménye egyértelmű: nem támogatják az szja-rendszer átalakítását. Úgy látják, az új adókulcsok leginkább a középosztályt sújtanák, sok családot nehéz helyzetbe sodorva. Egy szegedi olvasónk így fogalmazott:
A középosztályt már egyszer tönkretették, ezzel az adóemeléssel ismét ugyanaz történne.
