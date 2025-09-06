Így érintené a kereskedelemben dolgozókat a Tisza-adó Csongrád-Csanádban

Magyar Péter jelentősen megemelné a lakosság egy részének adóterheit – derült ki egy nemrég nyilvánosságra került tervezetből. Ennek eredményeképpen a magyar dolgozók közül sokan havonta több ezer, bizonyos ágazatokban és munkakörökben akár tízezer forinttal kevesebb fizetést vihetnének haza. A javasolt Tisza-adó a kereskedelemben dolgozók számára is komoly pluszterhet jelentene.

A Tisza-adóval a kereskedelemben dolgozók is jelentős többletadót fizetnének a tervezet szerint. Fotó: Hatlaczki Balazs

Hogyan működne a Tisza-adó?

A tervezet a háromkulcsos adórendszer bevezetését tervezi, amely szerint a magasabban képzett és nagyobb jövedelmű munkavállalóktól több pénzt venne el a Tisza Párt.

Jelenleg egykulcsos adórendszer van érvényben, azaz mindenki egységesen 15 százalék személyi jövedelemadót fizet a jövedelméből, a Tisza Párt ezt azonban a lakosság kétharmadának jelentősen megnövelné. Az átlagkeresetűek sem úsznák azonban meg, rájuk is többletadó lenne kiszabva.

A Tisza-tervezete szerint ez várna a munkavállalókra:

Évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalékos adó.

5 és 15 millió forint közötti keresetnél 22 százalékos kulcs lépne életbe.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adót kellene fizetni.

Kereskedelem helyzete

Sok ágazat mellett, mint például az oktatás vagy az egészségügy, a kereskedelemben dolgozók is pórul járnának a Tisza-adóval. A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves statisztikája alapján a Csongrád-Csanádban dolgozó kereskedelmi munkások bruttó átlagbére 464 670 forint.

Ez a jelenlegi 15 százalékos szja-nál havonta 69 701 forint befizetését jelenti. A Tisza-adó kalkulátor segítségével kiszámolhatjuk, hogy a Tisza Párt tervezeténél már 73 061 forint lenne a kötelezően befizetendő. Ezzel az összeggel egy év alatt 40 323 forinttal fizetnének többet, ami 4 év leforgása alatt már 161 291 forintnyi kiesést eredményezne a hazavitt keresetből annak, aki a kereskedelemben dolgozik.

A lakosok nem kérnek belőle

Olvasóink véleménye egyértelmű: nem támogatják az szja-rendszer átalakítását. Úgy látják, az új adókulcsok leginkább a középosztályt sújtanák, sok családot nehéz helyzetbe sodorva. Egy szegedi olvasónk így fogalmazott: