A Tisza-adó az építőiparban dolgozók fizetését is erősen megtépázná
Sok átlagkeresettel rendelkező ember számára jelentene nagy csapást a Tisza-párt háromkulcsos szja-tervezete. A Tisza-adó nem csak az oktatás vagy az egészségügy dolgozóit érintené súlyosan, de az építőipar munkásainak a pénztárcáját is erősen megviselné.
Magyar Péter pártja háromkulcsos szja-rendszert tervez bevezetni ha megnyerik a választásokat – derült ki egy nemrég kiszivárgott dokumentumból. A Tisza-adó sok magyar dolgozó munkabérét erősen érintené.
A tervezet a következőképp néz ki:
- évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalékos adó.
- 5 és 15 millió forint közötti keresetnél 22 százalékos kulcs lépne életbe.
- 15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adót kellene fizetni.
Tehát az átlagbért keresők sem úsznák meg, rájuk is többletadó kerülne kiszabásra.
A Tisza-adó hatása számokban
Így vannak ezzel az építőiparban dolgozók is. Csongrád-Csanádban a Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves statisztikája alapján havi bruttó 493 082 forintot keresnek az építőipari munkások. Ez a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadóval havonta 73 962 forint befizetést jelent.
A Tisza-adó rendszerével ez már havi 79 311 forintos kiadást jelentene, azaz 5 349 forinttal többet kellene fizetni.
Ez egy év alatt 64 189 forinttal, míg 4 év alatt 256 752 forinttal többet venne el a családi kasszából, mint a jelenlegi 15 százalékos szja.
De nemcsak az építőiparban dolgozókat sújtaná erősen az új adótervezet. Kalkulátor segítségével kiszámoltuk, hogy az oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban és az IT szektorban dolgozók mennyivel keresnének kevesebbet.
A lakosok nem kérnek belőle
Megkérdeztük a lakosokat is, hogy mi a véleményük a Tisza Párt adótervezetéről. A válaszolók egyhangúan azt válaszolták, hogy nem kérnek a progresszív adózási rendszerből.
Sok embernek nagy bevételkiesést okozna, hátrányos helyzetbe hozná a családokat és a kormány eddigi intézkedései ezzel tulajdonképpen a semmibe vesznének
– fogalmazott az egyik lakos.
