A Tisza-adó az építőiparban dolgozók fizetését is erősen megtépázná

Magyar Péter pártja háromkulcsos szja-rendszert tervez bevezetni ha megnyerik a választásokat – derült ki egy nemrég kiszivárgott dokumentumból. A Tisza-adó sok magyar dolgozó munkabérét erősen érintené.

Burkolók és kőművesek is kevesebbet vihetnek haza a Tisza-adó miatt. Illusztráció: Szabó Imre

A tervezet a következőképp néz ki:

évi 5 millió forintos jövedelemig maradna a jelenlegi 15 százalékos adó.

5 és 15 millió forint közötti keresetnél 22 százalékos kulcs lépne életbe.

15 millió forint felett pedig már 33 százalékos adót kellene fizetni.

Tehát az átlagbért keresők sem úsznák meg, rájuk is többletadó kerülne kiszabásra.

A Tisza-adó hatása számokban

Így vannak ezzel az építőiparban dolgozók is. Csongrád-Csanádban a Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves statisztikája alapján havi bruttó 493 082 forintot keresnek az építőipari munkások. Ez a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadóval havonta 73 962 forint befizetést jelent.

A Tisza-adó rendszerével ez már havi 79 311 forintos kiadást jelentene, azaz 5 349 forinttal többet kellene fizetni.

Ez egy év alatt 64 189 forinttal, míg 4 év alatt 256 752 forinttal többet venne el a családi kasszából, mint a jelenlegi 15 százalékos szja.

De nemcsak az építőiparban dolgozókat sújtaná erősen az új adótervezet. Kalkulátor segítségével kiszámoltuk, hogy az oktatásban, egészségügyben, közigazgatásban és az IT szektorban dolgozók mennyivel keresnének kevesebbet.

A lakosok nem kérnek belőle

Megkérdeztük a lakosokat is, hogy mi a véleményük a Tisza Párt adótervezetéről. A válaszolók egyhangúan azt válaszolták, hogy nem kérnek a progresszív adózási rendszerből.

Sok embernek nagy bevételkiesést okozna, hátrányos helyzetbe hozná a családokat és a kormány eddigi intézkedései ezzel tulajdonképpen a semmibe vesznének

– fogalmazott az egyik lakos.