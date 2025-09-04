szeptember 4., csütörtök

A Tisza-adó plusz terhet ró a mezőgazdaságban dolgozókra Csongrád-Csanádban

Címkék#Magyar Péter#Tisza-adó#személyi jövedelemadó#szja

A Tisza Párt progresszív adórendszert vezetne be, amely az egykulcsos szja végét jelentené. A Tisza-adó sok más gazdasági ágazatot, köztük a mezőgazdaságban dolgozókat is megterhelne.

Delmagyar.hu

Több mint egy hete szivárgott ki az a hír, hogy a Magyar Péter által vezetett Tisza Párt megváltoztatná a személyi jövedelemadót. Eltörölnék az eddigi egykulcsos szja-t és egy progresszív, többkulcsos rendszert vezetnének be. Ez a változtatás nagy mértékben megterhelné a középréteg fizetését. Az úgynevezett Tisza-adó rengeteg gazdasági ág fizetését csökkentené.

Magyar Péter ujjal mutat, a tisza-adó erősen terhelne mindenkit
A Magyar Péter pártja által kitalált Tisza-adó a mezőgazdasági dolgozók fizetését is jelentősen érintené. Fotó: Hatlaczki Balázs

A progresszív adózás szerint évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5 és 15 millió között 22 százalékot kellene fizetni, afölött pedig 33 százalékot. Ez a változtatás jelentős fizetéscsökkenéssel érintené az oktatásban és az egészségügyben dolgozókat, de az IT szakterület munkatársainak a fizetését is erősen megterhelné.

A Tisza-adó hatása a mezőgazdasági dolgozókra

Nincsenek ezzel másképp a mezőgazdasági dolgozók se. A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedéves adatai szerint Csongrád-Csanád vármegyében aki a mezőgazdaság, erdőgazdaság vagy halászat területén dolgozik annak az átlagkeresete bruttó 452 269 forint.

A kalkulátor segítségével kiszámolva megkapjuk, hogy ez a jelenlegi szja-adózással havi 67 840 forint befizetési kötelezettséggel jár.

A Tisza Párt javaslata szerint ez 70 333 forintra növekedne meg, így éves szinten 29 906 forinttal fizetnének többet az ebben a szektorban dolgozók. Ez négy év alatt 119 642 forintnyi plusz kiadást jelentene.

A lakosok válasza

Megkérdeztük Szeged lakosságát is, hogy mi a véleménye a Tisza Párt tervezetéről. A megkérdezettek egyértelműen kifejezték nemtetszésüket, és azon a véleményen voltak, hogy nem szabad a mostani szja-rendszerhez nyúlni.

 

