Jelentősen csökkenhet Csongrád-Csanádban a tudományos dolgozók bére a Tisza-adó miatt

Az augusztus utolsó hetében kiszivárgott tervezet szerint Magyar Péter pártja megszüntetné az egykulcsos szja-t, és progresszív adórendszert vezetne be. Évi 5 millió forintig maradna a 15 százalékos kulcs, 5–15 millió között 22 százalékos, 15 millió felett pedig 33 százalékos adót kellene fizetni. Ez jelentős többletterhet róna a középosztályra. A Tisza-adó bevezetése a szakmai, tudományos és műszaki tevékenység területén dolgozókat is súlyosan érintené.

A Tisza-adó súlyosan érintené a tudományos szektorban dolgozókat is. Illusztráció: Shutterstock

A Tisza-adó hatása a tudományos szektorban

A Központi Statisztikai Hivatal 2025 első negyedévére vonatkozó adatai szerint Csongrád-Csanád vármegyében a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységet végzők (a közfoglalkoztatottak nélkül) havi bruttó átlagkeresete 606 526 forint volt, amelyből 90 979 forintot von el az állam személyi jövedelemadóként.

A Tisza-adó bevezetése esetén havonta 104 269 Ft szja-t kellene fizetni.

Ez azt jelentené, hogy

éves szinten 159 482 forinttal fizetnének többet,

négy év alatt pedig 637 927 forinttal többet vonnának el.

Nemcsak a tudományos területeken dolgozókat érintené súlyosan az új adórendszer. Korábbi cikkeinkben már megnéztük a kalkulátor segítségével, hogy az egészségügy, az oktatás és az IT-szektorban dolgozókra milyen hatással lenne a progresszív adórendszer.