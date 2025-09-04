szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Progresszív adózás

1 órája

Erősen megváltoztatná a Tisza-adó a vendéglátásban dolgozók életét

Címkék#Magyar Péter#Tisza-adó#vendéglátás#turizmus

A Tisza Párt adóreformja progresszív rendszert vezetne be a jelenlegi egykulcsos SZJA helyett. A Tisza-adó jelentősen csökkentené a turizmusban és vendéglátásban dolgozók jövedelmét., így számukra a bérek mérséklése komoly pénzügyi kihívást okozna.

Delmagyar.hu

A Tisza Párt által javasolt adóreform a tervezet szerint a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót progresszív, többkulcsos rendszer váltaná fel, ami a középréteget és a speciális szaktudást igénylő munkaköröket is érzékenyen érintené. Az úgynevezett Tisza-adó azonban komoly hatással lehet a turizmusban és vendéglátásban dolgozó szakemberek jövedelmére is. 

Magyar Péter, aki a Tisza-adót szeretné bevezetni
A Tisza-adó bevezetése érzékenyen érintené a turizmusban és vendéglátásban dolgozó szakembereket. Fotó: Hatlaczki Balazs

Turizmusban dolgozók fizetéscsökkenése

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke rámutatott: a magasabb fizetésű munkakörökben, például menedzserek, vezető szakácsok vagy turisztikai szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendet is elérhet, míg a szektorban dolgozó, átlagos fizetéssel rendelkező alkalmazottak is százezres nagyságrendű veszteséggel számolhatnak évente.

A turizmusban és vendéglátásban dolgozók, akik akkor dolgoznak, mikor más pihen, jellemzően nem élveznek kiemelkedő fizetést: átlagos bruttó bérük mindössze 452 911 forint, ám a tervezett változások miatt sokan jelentős jövedelemcsökkenéssel számolhatnak. Egy szálláshelyvezető éves szinten akár 437 ezer forinttal kereshet kevesebbet, míg egy utazásszervező vagy séf esetében a kiesés 270 ezer forintot is elérhet évente – tette közzé a Magyar Nemzeten.

Tisza-adó hatása a turizmusra 

Princzinger Péter hangsúlyozta a Turizmus.com cikkében: az állásajánlatokra jelentkező szakemberek, legyenek azok séfek, szakácsok vagy utazásszervezők, nem kevesebbet szeretnének keresni, hanem többet a jelenlegi fizetésükhöz képest. Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot biztosítani, az végső soron a szolgáltatások színvonalát veszélyezteti. A Tisza-adó bevezetése így nemcsak a családi költségvetéseket, hanem a turizmus egész ágazatát is érzékenyen érintené.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu