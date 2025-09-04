Erősen megváltoztatná a Tisza-adó a vendéglátásban dolgozók életét

A Tisza Párt által javasolt adóreform a tervezet szerint a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadót progresszív, többkulcsos rendszer váltaná fel, ami a középréteget és a speciális szaktudást igénylő munkaköröket is érzékenyen érintené. Az úgynevezett Tisza-adó azonban komoly hatással lehet a turizmusban és vendéglátásban dolgozó szakemberek jövedelmére is.

A Tisza-adó bevezetése érzékenyen érintené a turizmusban és vendéglátásban dolgozó szakembereket. Fotó: Hatlaczki Balazs

Turizmusban dolgozók fizetéscsökkenése

Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány elnöke rámutatott: a magasabb fizetésű munkakörökben, például menedzserek, vezető szakácsok vagy turisztikai szakemberek esetében a bérkiesés éves szinten akár milliós nagyságrendet is elérhet, míg a szektorban dolgozó, átlagos fizetéssel rendelkező alkalmazottak is százezres nagyságrendű veszteséggel számolhatnak évente.

A turizmusban és vendéglátásban dolgozók, akik akkor dolgoznak, mikor más pihen, jellemzően nem élveznek kiemelkedő fizetést: átlagos bruttó bérük mindössze 452 911 forint, ám a tervezett változások miatt sokan jelentős jövedelemcsökkenéssel számolhatnak. Egy szálláshelyvezető éves szinten akár 437 ezer forinttal kereshet kevesebbet, míg egy utazásszervező vagy séf esetében a kiesés 270 ezer forintot is elérhet évente – tette közzé a Magyar Nemzeten.

Tisza-adó hatása a turizmusra

Princzinger Péter hangsúlyozta a Turizmus.com cikkében: az állásajánlatokra jelentkező szakemberek, legyenek azok séfek, szakácsok vagy utazásszervezők, nem kevesebbet szeretnének keresni, hanem többet a jelenlegi fizetésükhöz képest. Ha a vállalkozások vezetői nem tudnak versenyképes ajánlatot biztosítani, az végső soron a szolgáltatások színvonalát veszélyezteti. A Tisza-adó bevezetése így nemcsak a családi költségvetéseket, hanem a turizmus egész ágazatát is érzékenyen érintené.