Piaci titkok: ezért szökhet az egekbe hamarosan a tojás ára – galériával

A tojás évtizedek óta alapélelmiszer a magyar konyhákban. Legyen szó rántottáról, süteményről vagy egy egyszerű tojásos nokedliről, szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lenne belőle néhány darab a hűtőben. A piaci vásárlás sokak számára nemcsak olcsóbb megoldás, hanem tudatos döntés is: sokan keresik a friss, háztáji tojást, amit közvetlenül a termelőtől vehetnek meg. Ezért is néztük meg, mi a helyzet most a Mars téren.

Megnéztük, mi a helyzet most a szegedi Mars téri piacon: mennyiért kínálják a tojást, és milyen különlegességekre bukkanhatunk. Fotó: Török János

Különböző méretű tojások, eltérő árak a Mars téri piacon

– A tojások árát nagyban befolyásolja a méret, a takarmány költsége, a szállítási díjak, a frissesség és a minőség, valamint természetesen a kereslet és kínálat – mondta Kotogány János, a piac egyik legnagyobb tojáskereskedője.

A tojások darabára méretük szerint a következőképpen alakul

S – 75 Ft

M – 90 Ft

L – 100 Ft

XL – 110 Ft

– A legtöbb vásárló az L-es és XL-es tojást választja, S-esből kevés van, mert a tyúkok csak a kezdeti időszakban tojnak ilyen apró tojást – tette hozzá a kereskedő.

– A nagy áruházláncok inkább az M-es tojást részesítik előnyben az alacsonyabb ár miatt, de a vevők többsége mégis a nagyobb méretet keresi – magyarázta.