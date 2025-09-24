szeptember 24., szerda

Szegedi hírek

2 órája

Piaci titkok: ezért szökhet az egekbe hamarosan a tojás ára – galériával

Címkék#árak#tojás#Mars téri piac

Megnéztük, mennyiért kínálják a tojást a szegedi Mars téri piacon. Az árak változása sokakat meglephet – és nem biztos, hogy minden vásárló örülni fog a számoknak. Mutatjuk, mennyibe kerül most a tojás 2025 őszén!

Kis Zoltán

A tojás évtizedek óta alapélelmiszer a magyar konyhákban. Legyen szó rántottáról, süteményről vagy egy egyszerű tojásos nokedliről, szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lenne belőle néhány darab a hűtőben. A piaci vásárlás sokak számára nemcsak olcsóbb megoldás, hanem tudatos döntés is: sokan keresik a friss, háztáji tojást, amit közvetlenül a termelőtől vehetnek meg. Ezért is néztük meg, mi a helyzet most a Mars téren.

Tojáskörkép a Mars téren.
Megnéztük, mi a helyzet most a szegedi Mars téri piacon: mennyiért kínálják a tojást, és milyen különlegességekre bukkanhatunk. Fotó: Török János

Különböző méretű tojások, eltérő árak a Mars téri piacon  

– A tojások árát nagyban befolyásolja a méret, a takarmány költsége, a szállítási díjak, a frissesség és a minőség, valamint természetesen a kereslet és kínálat – mondta Kotogány János, a piac egyik legnagyobb tojáskereskedője.

A tojások darabára méretük szerint a következőképpen alakul 

  • S – 75 Ft
  • M – 90 Ft
  • L – 100 Ft
  • XL – 110 Ft

– A legtöbb vásárló az L-es és XL-es tojást választja, S-esből kevés van, mert a tyúkok csak a kezdeti időszakban tojnak ilyen apró tojást – tette hozzá a kereskedő.

– A nagy áruházláncok inkább az M-es tojást részesítik előnyben az alacsonyabb ár miatt, de a vevők többsége mégis a nagyobb méretet keresi – magyarázta.

Tojáskörkép a szegedi Mars téri piacon

Fotók: Török János

A tojás árában komoly drágulás várható

Az EU szigorúbb állatjóléti szabályokat vezet be: a ketreces tartást megadott határidőn belül teljesen fel kell számolni, helyette mélyalmos rendszert kell kialakítani.

– Az átállás hatalmas költséggel jár, így szinte biztos, hogy a jövőben komolyabb áremelkedés jön – mondta Kotogány János.

Mi a helyzet a különleges tojásokkal?

Arra is kíváncsiak voltunk, találunk-e a piacon tojáskülönlegességeket. Kiderült: kacsa- és libatojást tilos árusítani, mivel a szárnyasok rövidebb tojócsatornája miatt sokkal nagyobb a szalmonellaveszély.

Fürjtojás viszont kapható. – Négy-öt fürjtojás ér fel egy tyúktojással, de sokkal magasabb a vitamintartalma. Ráadásul a tojásérzékenyek is fogyaszthatják, gond nélkül helyettesíthető vele a tyúktojás – mondta Keszegné Zsikó Mária árus.

– Nemcsak fürjtojást kínálok, hanem abból készült házi tésztát is. Emellett savanyítjuk és füstöljük is, így sokkal tovább eltartható. Érdekes módon a gyerekek közül is sokan szívesebben fogyasztják a fürjtojást, mint a tyúktojást – tette hozzá.

Ha már tojás, akkor házi tészta

– Körülbelül 150 tyúkot tartok, amelyek nagy részét én magam keltettem. A tésztát úgy készítem, hogy 10–11 tojást adok egy kiló liszthez. Mások vízzel pótolják ki, az én tésztám viszont teljesen adalékmentes – mondta Szalma Lászlóné őstermelő.

A tészta ára a kiszereléstől függően változik: a piacon 900, 1000 és 1800 forintos csomagokat is találhatunk.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
