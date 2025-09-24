2 órája
Piaci titkok: ezért szökhet az egekbe hamarosan a tojás ára – galériával
Megnéztük, mennyiért kínálják a tojást a szegedi Mars téri piacon. Az árak változása sokakat meglephet – és nem biztos, hogy minden vásárló örülni fog a számoknak. Mutatjuk, mennyibe kerül most a tojás 2025 őszén!
A tojás évtizedek óta alapélelmiszer a magyar konyhákban. Legyen szó rántottáról, süteményről vagy egy egyszerű tojásos nokedliről, szinte nincs olyan háztartás, ahol ne lenne belőle néhány darab a hűtőben. A piaci vásárlás sokak számára nemcsak olcsóbb megoldás, hanem tudatos döntés is: sokan keresik a friss, háztáji tojást, amit közvetlenül a termelőtől vehetnek meg. Ezért is néztük meg, mi a helyzet most a Mars téren.
Különböző méretű tojások, eltérő árak a Mars téri piacon
– A tojások árát nagyban befolyásolja a méret, a takarmány költsége, a szállítási díjak, a frissesség és a minőség, valamint természetesen a kereslet és kínálat – mondta Kotogány János, a piac egyik legnagyobb tojáskereskedője.
A tojások darabára méretük szerint a következőképpen alakul
- S – 75 Ft
- M – 90 Ft
- L – 100 Ft
- XL – 110 Ft
– A legtöbb vásárló az L-es és XL-es tojást választja, S-esből kevés van, mert a tyúkok csak a kezdeti időszakban tojnak ilyen apró tojást – tette hozzá a kereskedő.
– A nagy áruházláncok inkább az M-es tojást részesítik előnyben az alacsonyabb ár miatt, de a vevők többsége mégis a nagyobb méretet keresi – magyarázta.
Tojáskörkép a szegedi Mars téri piaconFotók: Török János
A tojás árában komoly drágulás várható
Az EU szigorúbb állatjóléti szabályokat vezet be: a ketreces tartást megadott határidőn belül teljesen fel kell számolni, helyette mélyalmos rendszert kell kialakítani.
– Az átállás hatalmas költséggel jár, így szinte biztos, hogy a jövőben komolyabb áremelkedés jön – mondta Kotogány János.
Mi a helyzet a különleges tojásokkal?
Arra is kíváncsiak voltunk, találunk-e a piacon tojáskülönlegességeket. Kiderült: kacsa- és libatojást tilos árusítani, mivel a szárnyasok rövidebb tojócsatornája miatt sokkal nagyobb a szalmonellaveszély.
Fürjtojás viszont kapható. – Négy-öt fürjtojás ér fel egy tyúktojással, de sokkal magasabb a vitamintartalma. Ráadásul a tojásérzékenyek is fogyaszthatják, gond nélkül helyettesíthető vele a tyúktojás – mondta Keszegné Zsikó Mária árus.
– Nemcsak fürjtojást kínálok, hanem abból készült házi tésztát is. Emellett savanyítjuk és füstöljük is, így sokkal tovább eltartható. Érdekes módon a gyerekek közül is sokan szívesebben fogyasztják a fürjtojást, mint a tyúktojást – tette hozzá.
Ha már tojás, akkor házi tészta
– Körülbelül 150 tyúkot tartok, amelyek nagy részét én magam keltettem. A tésztát úgy készítem, hogy 10–11 tojást adok egy kiló liszthez. Mások vízzel pótolják ki, az én tésztám viszont teljesen adalékmentes – mondta Szalma Lászlóné őstermelő.
A tészta ára a kiszereléstől függően változik: a piacon 900, 1000 és 1800 forintos csomagokat is találhatunk.
