szeptember 23., kedd

Tekla névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
ATM

2 órája

Nagy változásokat jelentett be az egyik legnagyobb hazai bank: ez sokaknak okoz majd kellemetlenséget

Címkék#készpénzfelvétel díj#tranzakciós díj#OTP#bankkártya#atm

Az OTP Bank megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a külföldi bankkártyáknál, ami a magyar Revolut- és Wise-felhasználókat is érinti. Az új díjak szeptember 19-től lépnek életbe, és jelentősen megdrágítják a forint- és eurófelvételeket.

Delmagyar.hu

Az OTP azonnali hatállyal megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a külföldi bankok által kibocsátott kártyáknál. Ez nemcsak a külföldi ügyfeleket érinti, hanem a magyar Revolut- és Wise-felhasználókat is, akik így már nem tudnak ingyen forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból – írta meg az Origo

tranzakciós díj
Tranzakciós díjat kell fizetniük azoknak, akik nem OTP-s kártyával vennének fel pénzt. Illusztráció: Shutterstock

A bank közleménye szerint 2025. szeptember 19-től minden ilyen tranzakció után ATM-használati díjat, úgynevezett surcharge fee-t számítanak fel. Forintfelvétel esetén a költség 1999 forint, míg az eurós automatáknál a készpénzfelvétel díja 4,99 euró lesz.

A tranzakciós díj sokakat érint

Emellett változtak a limitek is: az idegen bankkártyákkal a forintos OTP-ATM-ekből legfeljebb 150 ezer forintot, az eurós hálózatból pedig 100 eurót lehet majd kivenni egy tranzakció során. Az ATM-ek a készpénzfelvétel előtt részletesen megjelenítik a díjakat, de a változás így is sok felhasználó számára kellemetlenséget okozhat.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu