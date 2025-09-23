Nagy változásokat jelentett be az egyik legnagyobb hazai bank: ez sokaknak okoz majd kellemetlenséget

Az OTP azonnali hatállyal megszüntette a díjmentes készpénzfelvételt a külföldi bankok által kibocsátott kártyáknál. Ez nemcsak a külföldi ügyfeleket érinti, hanem a magyar Revolut- és Wise-felhasználókat is, akik így már nem tudnak ingyen forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból – írta meg az Origo.

Tranzakciós díjat kell fizetniük azoknak, akik nem OTP-s kártyával vennének fel pénzt. Illusztráció: Shutterstock

A bank közleménye szerint 2025. szeptember 19-től minden ilyen tranzakció után ATM-használati díjat, úgynevezett surcharge fee-t számítanak fel. Forintfelvétel esetén a költség 1999 forint, míg az eurós automatáknál a készpénzfelvétel díja 4,99 euró lesz.

A tranzakciós díj sokakat érint

Emellett változtak a limitek is: az idegen bankkártyákkal a forintos OTP-ATM-ekből legfeljebb 150 ezer forintot, az eurós hálózatból pedig 100 eurót lehet majd kivenni egy tranzakció során. Az ATM-ek a készpénzfelvétel előtt részletesen megjelenítik a díjakat, de a változás így is sok felhasználó számára kellemetlenséget okozhat.