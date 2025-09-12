Tankolásra fel!
2 órája
Ideje megrohamozni a kutakat: változik az üzemanyagár
Tovább csökkennek az üzemanyagok átlagárai szombattól a hazai kutakon.
Szombaton, szeptember 13-tól újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!
Ez a változás jön az üzemanyagárban
Ezúttal a benzin és a gázolaj ára is csökken, a benziné bruttó 2, míg a gázolajé bruttó 4 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagár tehát a benzin esetében 590 forint/liter, a gázolaj esetében pedig 591 forint/literre mérséklődik.
