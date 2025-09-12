Ideje megrohamozni a kutakat: változik az üzemanyagár

Szombaton, szeptember 13-tól újabb üzemanyagár-változás lép életbe Magyarországon, érdemes figyelnie a kutakon!

Tovább esnek az üzemanyagárak a kutakon. Illusztráció: Shutterstock

Ez a változás jön az üzemanyagárban

Ezúttal a benzin és a gázolaj ára is csökken, a benziné bruttó 2, míg a gázolajé bruttó 4 forinttal, ha a kutak érvényesítik áraikban a csökkenés mértékét – írja a holtankoljak.hu. Az átlagár tehát a benzin esetében 590 forint/liter, a gázolaj esetében pedig 591 forint/literre mérséklődik.