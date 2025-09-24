2 órája
Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben
Eredetileg hét hónap alatt végezni kellett volna vele, tavaly év végére, de még mindig nem nyitott ki a hely. A Vadgesztenye Étterem felújítása hónapok óta húzódik Bordányban.
Még 2022 végén írtuk meg, hogy Bordány önkormányzata 236 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól és a magyar kormánytól a Vadgesztenye Étterem felújítására és bővítésére.
Vadgesztenye Étterem: hosszúra nyúlt felújítás
Mire végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvolt és kiírhatták a közbeszerzést, már 2024 elején jártunk. Végül 2024 márciusában bezárt az étterem és elkezdődhetett a munka. Akkor azt írtuk, a munkálatok várhatóan hét hónapon át, az év végéig tartanak. Ez az időpont 2024 végére vonatkozott.
A Vadgesztenye azonban még mindig nem nyitott meg.
Új konyha és korszerű terek
Most a település hivatalos hírportálja a bordany.com arról számolt be, hogy Bordány egyik központi, önkormányzati tulajdonú vendéglátóhelye, a Vadgesztenye Étterem újra megnyit, miután hosszú felújításon esett át. A felújítás során a konyha teljes gépesítése, modernizálása, bővítése megtörtént; megújultak az öltözők, kiszolgálóhelyiségek, szociális terek és irodák is.
Bérleti szerződés egyeztetése zajlik
A felújítás befejezésével párhuzamosan sor került a bérleti szerződés felülvizsgálatára is. Az önkormányzat képviselő-testülete a szerződésmódosítás előkészítésével és a tárgyalások lefolytatásával a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot bízta meg. Az egyeztetésre a bérlővel, Nagyapáti Károlyné egyéni vállalkozóval augusztus 29-én került sor. A felek a modernizált, jelentős értéknövekedést hozó fejlesztések fényében a bérleti díj módosításáról tárgyaltak, de a szerződésben elsősorban az eszközbeszerzések és a pályázati feltételek miatt számos módosítást eszközöltek a használatra vonatkozóan is.
Újabb egyeztetés a héten
A Bordány Vadgesztenye vendéglő annak idején az ÁFÉSZ tulajdonában volt. Az önkormányzat vette meg nagyon lepusztult állapotban. A helyet 1980 óta üzemelteti Nagyapáti Károlyné Klárika. Információink szerint, a felek (az önkormányzat és a bérlő) egyelőre nem tudtak megegyezni a szerződés bizonyos részleteiben, ezért az augusztus végi tárgyalásokat egy újabb egyeztetés követi a hét második felében.A visszaköltözés ugyanis csak akkor kezdődhet el, ha mindenben sikerül megállapodniuk. Ez egyelőre még várat magára.
