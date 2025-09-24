szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

24°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egyeztetés zajlik

2 órája

Csillog az új konyha, de még zárva a Vadgesztenye Étterem Bordányban, megkérdeztük mi áll a háttérben

Címkék#felújítás#Vadgesztenye Étterem#étterem#Bordány

Eredetileg hét hónap alatt végezni kellett volna vele, tavaly év végére, de még mindig nem nyitott ki a hely. A Vadgesztenye Étterem felújítása hónapok óta húzódik Bordányban.

Arany T. János

Még 2022 végén írtuk meg, hogy Bordány önkormányzata 236 millió forint támogatást nyert az Európai Uniótól és a magyar kormánytól a Vadgesztenye Étterem felújítására és bővítésére.

még zárva a Vadgesztenye Étterem
Egyelőre még zárva. Vadgesztenye Étterem Bordányban a felújítás után új konyhával és megújult terekkel várja a vendégeket. Fotó: Török János

Vadgesztenye Étterem: hosszúra nyúlt felújítás

Mire végre minden terv elkészült, minden szakhatóság engedélye megvolt és kiírhatták a közbeszerzést, már 2024 elején jártunk. Végül 2024 márciusában bezárt az étterem és elkezdődhetett a munka. Akkor azt írtuk, a munkálatok várhatóan hét hónapon át, az év végéig tartanak. Ez az időpont 2024 végére vonatkozott.

A Vadgesztenye azonban még mindig nem nyitott meg. 

Új konyha és korszerű terek

Most a település hivatalos hírportálja a bordany.com arról számolt be, hogy Bordány egyik központi, önkormányzati tulajdonú vendéglátóhelye, a Vadgesztenye Étterem újra megnyit, miután hosszú felújításon esett át. A felújítás során a konyha teljes gépesítése, modernizálása, bővítése megtörtént; megújultak az öltözők, kiszolgálóhelyiségek, szociális terek és irodák is.

Bérleti szerződés egyeztetése zajlik

A felújítás befejezésével párhuzamosan sor került a bérleti szerződés felülvizsgálatára is. Az önkormányzat képviselő-testülete a szerződésmódosítás előkészítésével és a tárgyalások lefolytatásával a Pénzügyi, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottságot bízta meg. Az egyeztetésre a bérlővel, Nagyapáti Károlyné egyéni vállalkozóval augusztus 29-én került sor. A felek a modernizált, jelentős értéknövekedést hozó fejlesztések fényében a bérleti díj módosításáról tárgyaltak, de a szerződésben elsősorban az eszközbeszerzések és a pályázati feltételek miatt számos módosítást eszközöltek a használatra vonatkozóan is.

Újabb egyeztetés a héten

A Bordány Vadgesztenye vendéglő annak idején az ÁFÉSZ tulajdonában volt. Az önkormányzat vette meg nagyon lepusztult állapotban. A helyet 1980 óta üzemelteti Nagyapáti Károlyné Klárika. Információink szerint, a felek (az önkormányzat és a bérlő) egyelőre nem tudtak megegyezni a szerződés bizonyos részleteiben, ezért az augusztus végi tárgyalásokat egy újabb egyeztetés követi a hét második felében.A visszaköltözés ugyanis csak akkor kezdődhet el, ha mindenben sikerül megállapodniuk. Ez egyelőre még várat magára.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu