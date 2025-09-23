Ezermilliárd forintot fektet az MVM Magyarország az energiahálózat jövőjébe

Az idén 125 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 71. alkalommal szervezett vándorgyűlést. A szakmai találkozónak a Hunguest Hotel Szeged ad otthont, ahol 3 nap alatt több mint 120 előadást hallgathat meg mintegy 1300 résztvevő. A vándorgyűlés a hazai villamosipar legnagyobb rendezvénye, melyen az iparág minden szegmensét képviselő szakember jelen van, a döntéshozói és a végrehajtói szféra, valamint az egyéb kapcsolódó szervezetek prominens képviselőinek társaságában.

A vándorgyűlésen az energiabiztonság és a hálózatfejlesztés is kiemelt téma volt. Török János

Sokat tesz a kormány a biztonságos és megfizethető energiaellátásért

A rendezvény első napján, kedden közös sajtótájékoztatót tartott az Energiaügyi Minisztérium, az MVM és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára kiemelte: a szaktárca az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a villamosenergia-hálózat és -tárolás fejlesztésére. A kormányzati támogatások révén 2023 és 2026 között több mint 300 milliárd forintnyi forrás jut hálózatfejlesztési beruházásokra, alállomások és távvezetékek építésére, kapacitásbővítésre. A családokat és vállalkozásokat összesen 230 milliárd forinttal segítik energiatárolók telepítésében. Ezek a fejlesztések alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a hazai energiaellátás biztonságos, fenntartható és megfizethető legyen.

A sajtótájékoztatón szó esett a szélenergia hasznosításáról is. Steiner Attila kiemelte, bár hazánk nem rendelkezik kiemelten jó adottságokkal, lenne értelme az ország bizonyos területein kihasználni ezt az energiaforrást, hiszen ki tudja egészíteni a napenergiát.

Már most is van két nagy engedélyezett szélprojekt, de a nemzeti Energia és Klímatervünkben 2030-ra szeretnénk megháromszorozni az így előállított energia mennyiségét. Hosszú távon azonban nem a szélenergia lesz az, ami meghatározó lesz Magyarországon, hanem az atomenergia, illetve napenergia, de egyéb technológiákat is szeretnénk majd támogatni

– mondta.

Ezermilliárd forintot költ az MVM a következő tíz évben hálózatfejlesztésre

Bally Attila, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese az ellátásbiztonságról beszélt.

Az első félévben is több mint 4 százalékkal nőtt a villamosenergia-fogyasztás az előző évhez képest. Az elektromos autók elterjedése, illetve a hűtés-fűtés technológiák folyamatosan hajtják az igénynövekedést. Meggyőződésem, hogy a következő években az lesz a siker kulcsa, ki tudja a leggyorsabban összekapcsolni a technológiai innovációt az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság követelményeivel. Az MEE Vándorgyűlés éppen azért fontos számunkra, mert itt nemcsak a szakma képviselői találkoznak, hanem közösen jelöljük ki azokat az irányokat, amelyek hosszú távon meghatározzák az ország energiabiztonságát és fejlődését

– fogalmazott.