1 órája
Ezermilliárd forintot fektet az MVM Magyarország az energiahálózat jövőjébe
Ezermilliárd forintot költ az MVM a következő tíz évben hálózatfejlesztésre – hangzott el a hazai villamosipar legnagyobb rendezvényén Szegeden. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület vándorgyűlésén elmondták, hogy a kormányzati támogatások révén 2023 és 2026 között több mint 300 milliárd forint jut hálózatfejlesztési beruházásokra, alállomások és távvezetékek építésére, kapacitásbővítésre.
Az idén 125 éves Magyar Elektrotechnikai Egyesület 71. alkalommal szervezett vándorgyűlést. A szakmai találkozónak a Hunguest Hotel Szeged ad otthont, ahol 3 nap alatt több mint 120 előadást hallgathat meg mintegy 1300 résztvevő. A vándorgyűlés a hazai villamosipar legnagyobb rendezvénye, melyen az iparág minden szegmensét képviselő szakember jelen van, a döntéshozói és a végrehajtói szféra, valamint az egyéb kapcsolódó szervezetek prominens képviselőinek társaságában.
Sokat tesz a kormány a biztonságos és megfizethető energiaellátásért
A rendezvény első napján, kedden közös sajtótájékoztatót tartott az Energiaügyi Minisztérium, az MVM és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára kiemelte: a szaktárca az elmúlt években kiemelt figyelmet fordított a villamosenergia-hálózat és -tárolás fejlesztésére. A kormányzati támogatások révén 2023 és 2026 között több mint 300 milliárd forintnyi forrás jut hálózatfejlesztési beruházásokra, alállomások és távvezetékek építésére, kapacitásbővítésre. A családokat és vállalkozásokat összesen 230 milliárd forinttal segítik energiatárolók telepítésében. Ezek a fejlesztések alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a hazai energiaellátás biztonságos, fenntartható és megfizethető legyen.
A sajtótájékoztatón szó esett a szélenergia hasznosításáról is. Steiner Attila kiemelte, bár hazánk nem rendelkezik kiemelten jó adottságokkal, lenne értelme az ország bizonyos területein kihasználni ezt az energiaforrást, hiszen ki tudja egészíteni a napenergiát.
Már most is van két nagy engedélyezett szélprojekt, de a nemzeti Energia és Klímatervünkben 2030-ra szeretnénk megháromszorozni az így előállított energia mennyiségét. Hosszú távon azonban nem a szélenergia lesz az, ami meghatározó lesz Magyarországon, hanem az atomenergia, illetve napenergia, de egyéb technológiákat is szeretnénk majd támogatni
– mondta.
Ezermilliárd forintot költ az MVM a következő tíz évben hálózatfejlesztésre
Bally Attila, az MVM Zrt. infrastruktúra vezérigazgató-helyettese az ellátásbiztonságról beszélt.
Az első félévben is több mint 4 százalékkal nőtt a villamosenergia-fogyasztás az előző évhez képest. Az elektromos autók elterjedése, illetve a hűtés-fűtés technológiák folyamatosan hajtják az igénynövekedést. Meggyőződésem, hogy a következő években az lesz a siker kulcsa, ki tudja a leggyorsabban összekapcsolni a technológiai innovációt az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság követelményeivel. Az MEE Vándorgyűlés éppen azért fontos számunkra, mert itt nemcsak a szakma képviselői találkoznak, hanem közösen jelöljük ki azokat az irányokat, amelyek hosszú távon meghatározzák az ország energiabiztonságát és fejlődését
– fogalmazott.
Elárulta azt is, hogy nagyjából ezermilliárd forintot szeretne az MVM csoport az elkövetkezendő tíz évben hálózatfejlesztésre fordítani.
A vándorgyűlés oka: az energiaszektor a leggyorsabban változó iparág
Molnár Ferenc, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület elnöke a sajtótájékoztatón rámutatott: az energiaszektor napjaink egyik leggyorsabban változó iparága, mely nélkülözhetetlen a gazdaság és a társadalom egészének.
A szakpolitikának, az iparág meghatározó vállalatainak, valamint a szakemberek széles körének folyamatosan egyeztetve, szorosan együtt kell működnie, hogy a mindennapjainkat alapvetően befolyásoló változások zökkenőmentesek legyenek, és minden érintett számára a legjobb eredményt hozzá. Ehhez járul hozzá ez a rendezvény is
– mondta.
