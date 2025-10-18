Néhány év, és eltűnhetnek a legszebb magyar borok? Terjed az aranyszínű sárgaság

Mint már megírtuk: Csongrád-Csanád és Hajdú-Bihar vármegyében is igazolta a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó kórokozó jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vagyis a Nébih. Ez azt jelenti, hogy már 15 vármegye fertőzött. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés kizárólag a megelőzés, mechanikai úton nem vihető át egyik tőkéről a másikra, fertőzött szaporítóanyaggal terjedhet, illetve a hazánkban az utóbbi időben egyre jobb életkörülményeket találó amerikai kabóca okolható érte.

Az aranyszínű sárgaság a szőlő egyik legveszélyesebb betegsége. Archív fotó: Karnok Csaba

Aranyszínű sárgaság

A Csongrád-Csanád vármegyei fertőzést 2 hektáros csemege és borszőlő ültetvényen vett mintákból igazolta a Nébih laboratóriuma. Az alaposabb vizsgálat és tesztelés szerdán és csütörtökön történt meg a mintegy 300 hektáros Csongrádi borvidéken és környékén, a mintákat laboratóriumba vitték, konkrét eredmény később várható – tudtuk meg Losonczi Áron csongrádi borásztól, aki bő 10 éve, 1 hektáron, közel háromezer tökén termeszt szőlőt.

Losonczi Áron tapasztalatai

– A Nébih szakemberei a gyanús tőkékről vettek mintákat, szerencsére az én ültetvényemen – nem akarom elkiabálni! – még nincs ilyen. Egyébként az aranyszínű sárgaság nem új betegség, úgy tudom, már legalább tizenöt esztendeje jelen van Magyarországon, akkor jelentkeztek először a tünetei – közölte Losonczi Áron. Majd arról beszélt, hogy a hőmérséklet emelkedett, melegebb lett, ez kedvezett az amerikai kabóca elterjedésének, ami az aranyszínű sárgaság leghatékonyabb hordozója, és elmondása szerint a betegség most északkelet felé terjed. Minden gazda tart tőle.

– Nehéz, komoly a helyzet. Nyugat-Európában már létezik rá rutin, megtanultak vele együtt élni és ellene védekezni. Nekünk is alkalmazkodni kell, mert úgy vélem, csak azok tervezhetnek hosszú távon a szőlőtermesztéssel és a borkészítéssel, akik most meg tudják védeni a szőlejüket – jelentette ki. Még hozzátette: lehet, kicsit talán elkésett ez a vizsgálat, felmérés, mert mire megjönnek az eredmények a levélhullás miatt már nem biztos, hogy beazonosíthatók lesznek a beteg tőkék, és így veszthetnek egy évet. – Minden beteg tőkét ki kellene vágni, ez lenne a jó megoldás. Az is igaz azonban, hogy a legnagyobb probléma nem a gondozott, hanem az elhanyagolt ültetvényekkel van, ahonnan az amerikai kabóca könnyen elterjesztheti a betegséget. – jegyezte meg zárásként Losonczi Áron.