Egy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új ipari és kutatási központ épül – galériával

Fenntartható Mobilitás Ipari Kapcsolati Központ létesül a szegedi Science Parkban. Az intézmény alapkövét – illetve az azt jelképező időkapszulát – kedden tették le. A komplexum, amely az elektromobilitás korszakának kihívásaira fókuszál, járműipari oktatási, kutatás-fejlesztési és méréstechnikai központként működik majd. A beruházás értéke 3 milliárd forint.

A Fenntartható Mobilitás Ipari Kapcsolati Központ beruházásának indításaként időkapszulát helyeztek el a területen. Fotó: Karnok Csaba

Konferenciaközpont helyett ipari kapcsolati központ lett a célja a beruházásnak

Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kacellárja emékeztetett: a szovjet-orosz laktanyaszférában található épület, melyet most átalakítanak, színház volt.

– Mivel több méter mélyen le van betonozva, lebontani nem lehetett. Volt olyan terv is, hogy konferenciaközpont legyen belőle, de személy szerint örülök, hogy végül nem ez valósul meg, hiszen így egy jóval fenntarthatóbb funkciót kap – fogalmazott a kancellár.

Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese elmondta: a Science Park 100 hektáros területe speciális kutatási és fejlesztési zóna, ahol az ipar, az oktatás és a kutatás találkozik.