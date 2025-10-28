1 órája
Egy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új ipari és kutatási központ épül – galériával
Fenntartható Mobilitás Ipari Kapcsolati Központ létesül a szegedi Science Parkban. Az intézmény alapkövét – illetve az azt jelképező időkapszulát – kedden tették le. A komplexum, amely az elektromobilitás korszakának kihívásaira fókuszál, járműipari oktatási, kutatás-fejlesztési és méréstechnikai központként működik majd. A beruházás értéke 3 milliárd forint.
Konferenciaközpont helyett ipari kapcsolati központ lett a célja a beruházásnak
Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kacellárja emékeztetett: a szovjet-orosz laktanyaszférában található épület, melyet most átalakítanak, színház volt.
– Mivel több méter mélyen le van betonozva, lebontani nem lehetett. Volt olyan terv is, hogy konferenciaközpont legyen belőle, de személy szerint örülök, hogy végül nem ez valósul meg, hiszen így egy jóval fenntarthatóbb funkciót kap – fogalmazott a kancellár.
Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese elmondta: a Science Park 100 hektáros területe speciális kutatási és fejlesztési zóna, ahol az ipar, az oktatás és a kutatás találkozik.
Mérnek és oktatnak is a megújuló épületben
– A most létesülő komplex centrumban járműipari, olajipari, bányászati és geológiai mérések is zajlanak majd, emellett oktatási helyszínként is funkcionál – vázolta a rektorhelyettes a tervek szerint egy év múlva induló épület funkcióit.
Csóka Ildikó, az SZTE stratégiai főigazgatója hozzátette: a park az egyetemi kutatások és az ipar találkozási pontja. A most létesülő központ kiemelt műszerközpontként működik majd, ahol az SZTE kutatócsoportjai számára magas színvonalú prototípus-laboratóriumot és tesztrendszerek befogadására alkalmas fejlesztési területet alakítanak ki.
– Itt olyan mérések zajlanak majd, amelyek az ipar számára hasznosítható eredményeket szolgáltatnak – mondta.
