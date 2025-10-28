október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

10°
+12
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Egy 3 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően új ipari és kutatási központ épül – galériával

Címkék#fejlesztés#szte#beruházás

Timár Kriszta

Fenntartható Mobilitás Ipari Kapcsolati Központ létesül a szegedi Science Parkban. Az intézmény alapkövét – illetve az azt jelképező időkapszulát – kedden tették le. A komplexum, amely az elektromobilitás korszakának kihívásaira fókuszál, járműipari oktatási, kutatás-fejlesztési és méréstechnikai központként működik majd. A beruházás értéke 3 milliárd forint.

Nagy beruházás keződik Szegeden.
A Fenntartható Mobilitás Ipari Kapcsolati Központ beruházásának indításaként időkapszulát helyeztek el a területen. Fotó: Karnok Csaba

Konferenciaközpont helyett ipari kapcsolati központ lett a célja a beruházásnak

Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kacellárja emékeztetett: a szovjet-orosz laktanyaszférában található épület, melyet most átalakítanak, színház volt. 

– Mivel több méter mélyen le van betonozva, lebontani nem lehetett. Volt olyan terv is, hogy konferenciaközpont legyen belőle, de személy szerint örülök, hogy végül nem ez valósul meg, hiszen így egy jóval fenntarthatóbb funkciót kap – fogalmazott a kancellár.

Kónya Zoltán, az SZTE tudományos és innovációs rektorhelyettese elmondta: a Science Park 100 hektáros területe speciális kutatási és fejlesztési zóna, ahol az ipar, az oktatás és a kutatás találkozik.

Ipari Kapcsolati Központ létesül a szegedi Science Parkban

Fotók: Karnok Csaba

Mérnek és oktatnak is a megújuló épületben 

– A most létesülő komplex centrumban járműipari, olajipari, bányászati és geológiai mérések is zajlanak majd, emellett oktatási helyszínként is funkcionál – vázolta a rektorhelyettes a tervek szerint egy év múlva induló épület funkcióit.

Csóka Ildikó, az SZTE stratégiai főigazgatója hozzátette: a park az egyetemi kutatások és az ipar találkozási pontja. A most létesülő központ kiemelt műszerközpontként működik majd, ahol az SZTE kutatócsoportjai számára magas színvonalú prototípus-laboratóriumot és tesztrendszerek befogadására alkalmas fejlesztési területet alakítanak ki.

– Itt olyan mérések zajlanak majd, amelyek az ipar számára hasznosítható eredményeket szolgáltatnak – mondta.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu