Szegedi hírek

Újabb szegedi szállás szűnhet meg - már árulják is

Újabb ismert szegedi vállalkozás került eladósorba: ezúttal egy medencés apartmanház keres új tulajdonost. A BL luxus apartmanház Szegeden egyelőre még üzemel, ám kérdéses, hogy az új vevő megőrzi-e jelenlegi funkcióját, vagy teljesen új irányt vesz az ingatlan jövője.

Berecz Blanka

Sorra kerülnek piacra Szeged vállalkozásai: a Mars téri büfé és a Szélkakas étterem után most egy medencés apartmanház vált eladóvá. A komplexum jelenleg is működik, de nagy kérdés, hogy az új tulajdonos folytatná-e a korábbi üzemeltetést, vagy más célra hasznosítaná az épületet. A BL luxus apartmanház Szegeden 795 millió forintért várja új gazdáját.

bl luxus apartmanház Szegeden
Eladnák a BL luxus apartmanházat Szegeden, újabb szegedi szállás keresi leendő tulajdonosát. Fotó: Ingatlanbazár

Eladó a medencés BL luxus apartmanház Szegeden

A 2005-ben épült főépületben 13 apartman található, mindegyik saját konyhával és fürdőszobával. A 2014-ben hozzáépített udvari szárny további hét modern apartmant tartalmaz. A vendégek rendelkezésére áll fedett, fűthető medence ellenáramoltatóval, kiülő és nyolc parkolóhely is.

Az eladással kapcsolatban kerestük a szálláshely vezetőségét, ám cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ. Amint igen, frissítjük írásunkat. Az Ingatlanbazár hirdetései között egyre több szegedi szálláshely tűnik fel eladóként.

Az apartman jelenlegi árai 

A Szentháromság utcában található szálláshely az elmúlt években kiváló értékeléseket kapott. A vendégek elsősorban a belvároshoz közeli elhelyezkedést, a tiszta, kényelmes szobákat és a segítőkész házigazdákat dicsérték. – Nagyon jó helyen van, könnyű séta a belváros. A medence szép tiszta volt – írta az egyik vendég. Mások szerint „udvarias, figyelmes szállásadók és kényelmes szobák” jellemzik a helyet. A Booking.com ajánlata szerint egy éjszaka két felnőttnek 27 ezer forintba kerül a Szentháromság utcai apartmanházban. 

Mint ahogyan arról már előzőleg beszámoltunk, új tulajdonosát keresi a Kárász utcai Centrál diner, a Mars téri gyros büfé, de 265 millióért eladó a móravárosi Szélkakas étterem is. 

Szegedi hírek

