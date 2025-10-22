Európai léptékű robbanás: a BYD mindent megváltoztat Csongrád-Csanádban

Figyelmeztette a kereskedelmi és iparkamara elnöke a vármegyei vállalkozások vezetőit: Csongrád-Csanád vármegye gazdasága új korszak küszöbén áll. – A kínai BYD autógyár megjelenése olyan hatásokat indíthat el, amelyek nemcsak regionális, hanem európai léptékben is mérhetőek lesznek – hangsúlyozta Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a kamara Top 100 rendezvényén.

A BYD autógyár megjelenése új fejezetet nyithat Csongrád-Csanád vármegye gazdaságában. Erről beszélt a Top 100 konferencián Kőkuti Attila, a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Archív Fotó: Karnok Csaba

BYD autógyár megjelenése: új korszak küszöbén a vármegye

A kamara vezetője szerint a BYD-beruházás mérete és jelentősége messze túlmutat a megye határain. – Az a dimenzió, amiben ez a beruházás készül, európai mértékben mérhető. A hatása pedig hosszú távon megadja annak a lehetőségét, amire mindig vágytunk: hogy Csongrád-Csanád megye gazdasága felzárkózzon az ország legfejlettebb térségeihez – fogalmazott.

Új korszak kezdődik, de kínai módszerekkel

Kőkuti Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a BYD az első ilyen méretű kínai befektető a térségben, ami új kihívásokat hoz majd a helyi gazdasági szereplőknek. – Ez nem európai beruházó, hanem kínai. Olyan menedzsmentmódszereket alkalmaznak majd, amelyeket mi még nem ismerünk és ehhez nekünk is alkalmazkodnunk kell – tette hozzá.

Munkaerőpiaci átrendeződés várható

A beruházás hatására munkaerő-vándorlás, bérverseny és mobilitási kihívások is várhatók. Vármegyénkben jelenleg gyakorlatilag nincs munkanélküliség, így a BYD megjelenése komoly átrendeződést hozhat a munkaerőpiacon. A kamara szerint ez megoldható lenne a közlekedés fejlesztésével – több vonattal, sűrűbb buszjáratokkal –, hogy a környező településekről is könnyebben bejárhassanak a dolgozók.

Pozitív jövőkép, kemény feladatokkal

A BYD-beruházás mellett más nagy cégek – mint a Rheinmetall vagy a Pick Hungary – is hozzájárulnak a beruházási boomhoz, ám a kínai autógyár érkezése jelenti az igazi fordulópontot. Kőkuti szerint, ha a tervek megvalósulnak, a Csongrád-Csanád néhány éven belül Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun megye gazdasági szintje közé emelkedhet. A beruházás rövid távon átrendezi a helyi gazdaságot, hosszabb távon pedig új technológiák és innovációk meghonosítását kényszerítheti ki. – A vállalkozásoknak el kell indulniuk az automatizálás és robotizáció irányába. Nem lesz más megoldás – zárta gondolatait a kamara elnöke.