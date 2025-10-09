24 perce
Egy éve ígérték az első szegedi BYD-t, most megkérdeztük, mikor gördülhet le a gyártósorról
Egy éve ígérték, hogy 2025 őszén kigördül az első, Szegeden gyártott elektromos BYD-autó. A vállalat azóta látványos előrehaladást ért el az építkezésben, de a termelés még nem indult el. Bár a BYD hivatalosan továbbra is tartja magát a 2025-ös gyártásindításhoz, iparági források arról beszélnek, hogy a tömegtermelés legkorábban 2026-ban indulhat.
2024 novemberében nagy bejelentés kísérte Gong Tao kínai nagykövet szegedi látogatását: a BYD képviselői akkor azt ígérték, hogy 2025 őszén már kigördül az első, Szegeden gyártott elektromos autó.
BYD: az ígéret és a valóság
A sajtót meghívták a jeles alkalomra is, ígéretük szerint „egy év múlva, ugyanebben az időben” már az összeszerelő csarnokból láthatják elindulni az első magyar BYD-t. Most, hogy elérkezett az ígért időpont, e-mailben megkerestük a vállalatot, hogy megtudjuk, mikorra várható ténylegesen az első kész jármű. Cikkünk megjelenéséig válasz nem érkezett a BYD-tól.
Látványos haladás, de a termelés még nem indult el
A BYD szegedi beruházás szerkezetkész fázisban van, a fő csarnokok – a présüzem, a hegesztőcsarnok, a festőüzem és az összeszerelő csarnok – már állnak, több helyen zárják a külső falakat, és megkezdődött a belső infrastruktúra kialakítása. Mint írtuk, ha a cég valóban még idén ősszel szeretné elindítani a gyártást, rendkívül feszes ütemezésre lenne szükség. Bár a BYD hivatalosan továbbra is tartja magát a 2025-ös gyártásindításhoz, iparági források arról beszélnek, hogy a tömegtermelés legkorábban 2026-ban indulhat. A vállalat ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta.
Szegeden még várni kell az első autóra
A SzegedMa cikke arra hívta fel a figyelmet, hogy a BYD időközben tovább erősítette globális hátterét: a kínai autógyártó nyolc saját járműszállító hajóval bővítette exportflottáját, ezzel évente akár egymillió autót képes exportálni Európába és más piacokra. Ez is jelzi, hogy a cég hosszú távra tervez, és kulcsfontosságú szerepet szán a szegedi gyárnak az európai terjeszkedésben.
Egy évvel az ígéret után: csend a gyár körül
A szegediek közül sokan emlékeznek a tavalyi bejelentésre, amikor a kínai nagykövet és a BYD vezetői történelmi pillanatként beszéltek az első magyarországi BYD gyárról. Most, egy évvel később, bár az építkezés előrehaladott állapotban van, a gyártás kezdete továbbra is bizonytalan. Szerkesztőségünk e-mailes megkeresésére a BYD egyelőre nem válaszolt, így hivatalosan nem tudni, mikor gördülhet le a gyártósorról az első, Szegeden készült jármű.
Bor, Beatles, buli: így pezseg az Algyői Borfesztivál a hétvégén
Életmentő eszközre van szükségük a szegedi újszülötteknek, minden segítség számít
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Szegedi hírek
- Valódi történetek a határ mellől: interjúkból született a dráma a Szegedi Nemzeti Színházban
- A legtöbben nem tudják, pedig ezért büntethetnek meg a Lime rolleren
- Teltház Szegeden is: már több mint 14 ezren látták a magyar filmet
- Rollerek borítják a járdákat és az utcákat Szegeden, a helyieknek elegük lett
- Rejtélyes palackok a 4-es villamoson, kié lehet a zacskó?