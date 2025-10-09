október 9., csütörtök

Szegedi hírek

24 perce

Egy éve ígérték az első szegedi BYD-t, most megkérdeztük, mikor gördülhet le a gyártósorról

Címkék#BYD Hungary#gyár#Szeged

Egy éve ígérték, hogy 2025 őszén kigördül az első, Szegeden gyártott elektromos BYD-autó. A vállalat azóta látványos előrehaladást ért el az építkezésben, de a termelés még nem indult el. Bár a BYD hivatalosan továbbra is tartja magát a 2025-ös gyártásindításhoz, iparági források arról beszélnek, hogy a tömegtermelés legkorábban 2026-ban indulhat.

Arany T. János

2024 novemberében nagy bejelentés kísérte Gong Tao kínai nagykövet szegedi látogatását: a BYD képviselői akkor azt ígérték, hogy 2025 őszén már kigördül az első, Szegeden gyártott elektromos autó.

BYD
Az ígéret szép szó… A BYD szegedi gyára 2025 őszére szerkezetkész állapotba került, de az ígért gyártásindítás időpontja egyelőre bizonytalan. Fotó: Török János

BYD: az ígéret és a valóság

A sajtót meghívták a jeles alkalomra is, ígéretük szerint „egy év múlva, ugyanebben az időben” már az összeszerelő csarnokból láthatják elindulni az első magyar BYD-t. Most, hogy elérkezett az ígért időpont, e-mailben megkerestük a vállalatot, hogy megtudjuk, mikorra várható ténylegesen az első kész jármű. Cikkünk megjelenéséig válasz nem érkezett a BYD-tól.

Látványos haladás, de a termelés még nem indult el

A BYD szegedi beruházás szerkezetkész fázisban van, a fő csarnokok – a présüzem, a hegesztőcsarnok, a festőüzem és az összeszerelő csarnok – már állnak, több helyen zárják a külső falakat, és megkezdődött a belső infrastruktúra kialakítása. Mint írtuk, ha a cég valóban még idén ősszel szeretné elindítani a gyártást, rendkívül feszes ütemezésre lenne szükség. Bár a BYD hivatalosan továbbra is tartja magát a 2025-ös gyártásindításhoz, iparági források arról beszélnek, hogy a tömegtermelés legkorábban 2026-ban indulhat. A vállalat ezt nem erősítette meg, de nem is cáfolta. 

BYD
Fotó: Török János

Szegeden még várni kell az első autóra

A SzegedMa cikke arra hívta fel a figyelmet, hogy a BYD időközben tovább erősítette globális hátterét: a kínai autógyártó nyolc saját járműszállító hajóval bővítette exportflottáját, ezzel évente akár egymillió autót képes exportálni Európába és más piacokra. Ez is jelzi, hogy a cég hosszú távra tervez, és kulcsfontosságú szerepet szán a szegedi gyárnak az európai terjeszkedésben.

Egy évvel az ígéret után: csend a gyár körül

A szegediek közül sokan emlékeznek a tavalyi bejelentésre, amikor a kínai nagykövet és a BYD vezetői történelmi pillanatként beszéltek az első magyarországi BYD gyárról. Most, egy évvel később, bár az építkezés előrehaladott állapotban van, a gyártás kezdete továbbra is bizonytalan. Szerkesztőségünk e-mailes megkeresésére a BYD egyelőre nem válaszolt, így hivatalosan nem tudni, mikor gördülhet le a gyártósorról az első, Szegeden készült jármű.

 

Szegedi hírek

