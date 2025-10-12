A szentesi ingatlanpiacon most a nagy családi házaké a főszerep, sok 6, vagy még több szobás ingatlan vár vevőre

Szentesen nagyon sok olyan ingatlanhirdetést találtunk, amelyekben családi házakat kínálnak eladásra, s ezek 3+1, 2+2, 4, 6 vagy még annál is több szobát rejtenek a falak között.

Szentesen több olyan családi házat is találtunk, amelyek nem elsősorban az árukkal, hanem a hatalmas alapterületükkel, sok szobájukkal keltenek feltűnést. Fotó:Shutterstock

Több generáció is lakhat együtt ezekben a családi házakban

Valószínűleg több generáció élt ezekben a nagy házakban. Lehet, hogy az idős szülők már meghaltak, a gyerekek pedig kirepültek a családi fészekből, és élik a saját életüket a saját ingatlanjukban. Más élethelyzetek is adódhattak, amelyek vége az lett, hogy már nem kellenek a néhány éve még szükséges, hatalmas alapterületű ingatlanok – a tulajdonosok kisebbe költöznének.

Meglepően sok nagy alapterületű, sokszobás ház vár vevőre Szentesen. Az alapterület, a szobaszám is változó, az áruk 67 és 238 millió forint körül mozog.

Sok szoba, sok konyha

A „legolcsóbb” hat szobás, 173 négyzetméteres ház 67 millió forint, két bejárattal két generációnak is kényelmes otthont jelenthet. 69 millió forintért 6+2 félszobás ingatlant is kínálnak eladásra – alapterülete hatalmas, 350 négyzetméter. A leendő lakók három konyhát és két étkezőt is belakhatnak majd. Még 70 millió forint alatt, igaz, csak 100 ezer forinttal, 194 négyzetméteres, 5+2 félszobás, az ezredfordulón épült házhoz is hozzájuthatnak az érdeklődők. Mosókonyha és hatalmas fedett terasz is tartozik hozzá, ahol elfér egy-egy családi ünnepen a népes família a baráti körrel együtt.

Nagy terület és luxus körülmények

Szentesen 85 millió forintért 168 négyzetméteres, hét szobás ingatlant is hirdetnek, ahol a tetőszerkezet még beépítésre vár – azzal további 60 négyzetmétert nyerhet, aki oda költözne. Egy 6+1 szobás apartmant is eladnának 90 millió forintért. Úgy hirdetik, hogy családi ingatlannak is kiváló, az emeleten minden szobához saját fürdő tartozik, így ha egy nagy család választja otthonául, biztosan nem vesznek majd össze azon, ki mikor és mennyi ideig használja a fürdőszobát.

Lehet venni Szentesen 99 millió forintért is hat szobás, 152 négyzetméteres házat, amihez ipari építmények is tartoznak, ezért ezt inkább vállalkozóknak ajánlják. A legdrágább ház a felsoroltak közül a legkisebb: 150 négyzetméteres és négy szobás. Álomotthonnak hirdetik a természet szívében. Az ára 238 millió forint – ennyi, mert az extra felszerelések mellett egy lovaskomplexum is a részét képezi.