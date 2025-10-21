1 órája
Dömping volt szeptemberben és októberben paprikából és paradicsomból, de nem maradt a termelők nyakán az áru - videóval
A szentesi Délalföldi Kertészek Szövetsége az Őszi Hajtatási Szakmai Napjának idén „A hajtatás kihívásai és lehetőségei a gyorsan változó gazdasági és klimatikus környezetben” címet adta. A DélKerTÉSZ tagjait igencsak próbára tette idén az időjárás. A tavaszi hidegben 705 tonnával kevesebb termést tudtak előállítani, szeptemberben és augusztusban pedig a tavalyinál 2400 tonnával többet.
A DélKerTÉSZ szakmai napján a tagok, a szövetkezet partnerei, és kutatók vettek részt.
Az időjárás megnehezítette a szezont
Akárcsak az időjárás, a paprika és paradicsomtermesztők szezonja is rendkívül változatosra sikerült
– erről Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök - ügyvezetője beszélt lapunknak a rendezvény előtt.
Az év első három hónapjában konszolidált volt az időjárás, áprilisban és májusban viszont nagyon hideg volt, jobban kellett fűteni, mint márciusban. Ez jelentősen visszavetette a fűtött fóliás termelőink termésmennyiségét. Nem úgy fejlődtek a termések, mint ahogy elvárható lett volna. A költségek viszont nőttek, akárcsak az élőmunka ára. A hidegfóliások is ebben az időszakban ültettek. A hideg miatt csúszott az első szedés. Ezek miatt az első félévben 705 tonnával kevesebb termés érkezett a DélKerTÉSZhez
– említette meg Nagypéter Sándor. A július közel azonos volt az előző évhez képest, nem kaptak túl nagy hőstresszt a növények. Az augusztusi időszak pedig teljesen ideális volt, nappal meleg, éjszaka viszont kellőképpen lehűlt a levegő. Míg 2023-hoz képest, a nyár végi hőség miatt 2024-ben 2500 tonnával kevesebb növény érkezett a DélKerTÉSZ-hez, 2025-ben azaz előző évhez képest 2400 tonnával több.
Magas volt a lecsópaprika aránya
Ez a mennyiség meghatározta az árakat. Míg tavaly keresleti piac volt, vagyis hiány volt szeptemberben és októberben a paprika és a paradicsom fronton, ezért az elmúlt 5 év legmagasabb árait értük el. Addig idén, mivel a mennyiség a 2023-as szinten volt, mélypontba kerültek az árak, az elmúlt 5 év legalacsonyabb árait produkálta a piac. Nehezítette az eladást, hogy magas volt a lecsópaprika aránya
– mondta Nagypéter Sándor és arról is beszélt, hogy az országban voltak helyek, ahol nem vették át a felvásárlók a termést.
A DélKerTÉSZ el tudta adni az árut
– Mi folyamatosan fogadtuk az árut, a lejelentetthez képest kétszer annyit hoztak a termelőink. Ennek ellenére is, a rendkívül jó bel- és külföldi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően, el tudtuk adni az árut – mondta az ügyvezető.
Az Őszi Hajtatási Szakmai Napon szó esett a paprika és a paradicsom fogyasztási trendjeiről, a biológiai növényvédelem lehetőségeiről, kihívásairól, a növényváltáskor szükséges higiéniai intézkedésekről, és a hajtatásos termesztés technológiai kihívásairól a klímaváltozás hatására.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Pacalhét Szegeden: különleges ízekkel készül egy helyi étterem