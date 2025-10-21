Dömping volt szeptemberben és októberben paprikából és paradicsomból, de nem maradt a termelők nyakán az áru - videóval

A DélKerTÉSZ szakmai napján a tagok, a szövetkezet partnerei, és kutatók vettek részt.

A DélKerTÉSZ szakmai napján a kiállítók a legszebb terméseiket mutatták be. Fotó: Kovács Erika

Az időjárás megnehezítette a szezont

Akárcsak az időjárás, a paprika és paradicsomtermesztők szezonja is rendkívül változatosra sikerült

– erről Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnök - ügyvezetője beszélt lapunknak a rendezvény előtt.

Az év első három hónapjában konszolidált volt az időjárás, áprilisban és májusban viszont nagyon hideg volt, jobban kellett fűteni, mint márciusban. Ez jelentősen visszavetette a fűtött fóliás termelőink termésmennyiségét. Nem úgy fejlődtek a termések, mint ahogy elvárható lett volna. A költségek viszont nőttek, akárcsak az élőmunka ára. A hidegfóliások is ebben az időszakban ültettek. A hideg miatt csúszott az első szedés. Ezek miatt az első félévben 705 tonnával kevesebb termés érkezett a DélKerTÉSZhez

– említette meg Nagypéter Sándor. A július közel azonos volt az előző évhez képest, nem kaptak túl nagy hőstresszt a növények. Az augusztusi időszak pedig teljesen ideális volt, nappal meleg, éjszaka viszont kellőképpen lehűlt a levegő. Míg 2023-hoz képest, a nyár végi hőség miatt 2024-ben 2500 tonnával kevesebb növény érkezett a DélKerTÉSZ-hez, 2025-ben azaz előző évhez képest 2400 tonnával több.

Magas volt a lecsópaprika aránya

Ez a mennyiség meghatározta az árakat. Míg tavaly keresleti piac volt, vagyis hiány volt szeptemberben és októberben a paprika és a paradicsom fronton, ezért az elmúlt 5 év legmagasabb árait értük el. Addig idén, mivel a mennyiség a 2023-as szinten volt, mélypontba kerültek az árak, az elmúlt 5 év legalacsonyabb árait produkálta a piac. Nehezítette az eladást, hogy magas volt a lecsópaprika aránya

– mondta Nagypéter Sándor és arról is beszélt, hogy az országban voltak helyek, ahol nem vették át a felvásárlók a termést.

A DélKerTÉSZ el tudta adni az árut

– Mi folyamatosan fogadtuk az árut, a lejelentetthez képest kétszer annyit hoztak a termelőink. Ennek ellenére is, a rendkívül jó bel- és külföldi kapcsolatrendszerünknek köszönhetően, el tudtuk adni az árut – mondta az ügyvezető.