Beruházás

1 órája

Tárt karokkal fogadták az egyházi sportakadémiát Mórahalmon, így áll az építkezés

Címkék#sportkomplexum#Szeged-Csanád Grosics-Akadémia#Mórahalom#közművek#Szeged-Csanádi Egyházmegye#beruházás

A Szeged-Csanádi Egyházmegye nagyszabású beruházásának építése új szakaszba lépett: megkezdődött a közműépítés a leendő Grosics Akadémia területén. Az egyházi sportkomplexum, amely egy 16 tantermes katolikus középiskolát, kollégiumot és összesen öt labdarúgópályát foglal magába, a tervek szerint három éven belül készül el.

Arany T. János

A kormány által 2018-ban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított projekt eredetileg Szegeden valósult volna meg. A Szeged-Csanádi Egyházmegye célja a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóhoz tartozó közel tízezer gyermek tehetséggondozásának támogatása, valamint a Grosics Akadémia utánpótlás-képzésének infrastrukturális hiányosságainak pótlása volt. A szegedi városvezetés és a civil tiltakozások hatására azonban az egyházmegye más megoldást keresett, és az egyházi sportkomplexum végül Mórahalmon talált otthonra

Munkagép a határban az egyházi sportkomplexum építkezésén
Zajlik a közműépítés a leendő Grosics Akadémia területén. Az új mórahalmi egyházi sportkomplexum a város sport- és oktatási életét is megújítja. Fotó: Toroczkai Mihaela

Mórahalom tárt karokkal fogadta az egyházi sportkomplexumot

Mórahalom tárt karokkal fogadta a fejlesztést. Nógrádi Zoltán polgármester és Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök 2024 szeptemberében írta alá azt a szerződést, amellyel a város térítésmentesen átadott egy közel tízhektáros területet az egyházmegye részére az oktatási és sportlétesítmények kialakítása céljából. Nógrádi szerint a beruházás jelentős gazdasági lendületet ad a városnak, javítja az infrastruktúrát és a szolgáltatásokat, emellett egy Magyarországon egyedülálló közoktatási intézménnyel, illetve utánpótlás-képzővel gazdagítja a térséget.

Két ütemben valósul meg

beruházás részletei szerint a fejlesztés két nagyobb ütemben zajlik majd, a teljes projekt várhatóan három éven belül megvalósul:

  • Első ütem: Két edzőpálya készül el a szükséges kiszolgáló létesítményekkel együtt, melyet további három labdarúgópálya kialakítása követ.
  • Második ütem: Megépül a 16 tantermes középiskola (katolikus gimnázium) és a hozzá kapcsolódó kollégium is.

A teljes létesítmény a meglévő mórahalmi sportcsarnok és uszoda mellett kap helyet, így regionális sport- és oktatási központ jön létre.

Közműépítés és régészeti feltárás

A legfrissebb információk szerint a beruházás már a kezdeti fázisokon túljutott, és új, látványos szakaszba lépett: megkezdődött a közműépítés a sportpálya területén. A közművesítési program elengedhetetlen a későbbi épületek zavartalan működéséhez, és a sikeres megvalósulás felgyorsulását jelzi. A munkálatokat megelőzően a területen régészeti feltárás is zajlott, ahol a szakemberek szarmata kori temetőt és településnyomokat is találtak, melyek leletei a Móra Ferenc Múzeumba kerültek.

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

