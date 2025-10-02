Czepek Gábor Szegeden: húsz százalékkal emelkedne Magyarország energiaszámlája

Czepek Gábor államtitkár a szegedi Vidék energiája fórumon hangsúlyozta: az orosz energiaembargó súlyosan rontaná Magyarország versenyképességét, és a zöld átmenettől vonna el forrásokat. Elmondta, hazánk energiapolitikája az atomra és a napenergiára épül, Paks üzemidő-hosszabbítása pedig biztosítja az ellátást 2050-ig.

Akár 20 százalékkal is nőhetne az energiaszámla az embargó hatására. Illusztráció: Shutterstock

Energiaszámla: az embargó 20 százalékkal emelné

Kiemelte: a naperőmű-kapacitás mára 8 ezer MW-ra nőtt, az importarány 40-ről 20 százalék alá csökkent, és 2027-re modern gázturbinás erőmű is segíti majd a rendszer kiegyensúlyozását. Hozzátette, a geotermia és a biogáz/biometán is nagy lehetőségeket rejt, amelyeket jelentős kormányzati források támogatnak. Magyarország energiaszámlája 20 százalékkal emelkedne az orosz energiaembargó hatására.