Orosz energiaembargó

Tegnap, 14:10

Czepek Gábor Szegeden: húsz százalékkal emelkedne Magyarország energiaszámlája

Címkék#energiaszámlája#Magyarország#Czepek Gábor#energiapolitika

Czepek Gábor államtitkár a szegedi Vidék energiája fórumon ismertette Magyarország energiapolitikájának fő irányait, kiemelve az atom és a napenergia szerepét. A politikus beszélt az import csökkentéséről, a modern erőművekről és a megújuló energia fejlesztéséről is.

Delmagyar.hu

Czepek Gábor államtitkár a szegedi Vidék energiája fórumon hangsúlyozta: az orosz energiaembargó súlyosan rontaná Magyarország versenyképességét, és a zöld átmenettől vonna el forrásokat. Elmondta, hazánk energiapolitikája az atomra és a napenergiára épül, Paks üzemidő-hosszabbítása pedig biztosítja az ellátást 2050-ig.

energiaszámla
Akár 20 százalékkal is nőhetne az energiaszámla az embargó hatására. Illusztráció: Shutterstock

Energiaszámla: az embargó 20 százalékkal emelné

Kiemelte: a naperőmű-kapacitás mára 8 ezer MW-ra nőtt, az importarány 40-ről 20 százalék alá csökkent, és 2027-re modern gázturbinás erőmű is segíti majd a rendszer kiegyensúlyozását. Hozzátette, a geotermia és a biogáz/biometán is nagy lehetőségeket rejt, amelyeket jelentős kormányzati források támogatnak. Magyarország energiaszámlája 20 százalékkal emelkedne az orosz energiaembargó hatására.

