Czepek Gábor Szegeden: húsz százalékkal emelkedne Magyarország energiaszámlája
Czepek Gábor államtitkár a szegedi Vidék energiája fórumon ismertette Magyarország energiapolitikájának fő irányait, kiemelve az atom és a napenergia szerepét. A politikus beszélt az import csökkentéséről, a modern erőművekről és a megújuló energia fejlesztéséről is.
Energiaszámla: az embargó 20 százalékkal emelné
Kiemelte: a naperőmű-kapacitás mára 8 ezer MW-ra nőtt, az importarány 40-ről 20 százalék alá csökkent, és 2027-re modern gázturbinás erőmű is segíti majd a rendszer kiegyensúlyozását. Hozzátette, a geotermia és a biogáz/biometán is nagy lehetőségeket rejt, amelyeket jelentős kormányzati források támogatnak. Magyarország energiaszámlája 20 százalékkal emelkedne az orosz energiaembargó hatására.
