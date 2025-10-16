BYD-hatás Szegeden: így írja át a kínai autógyár a vármegye gazdaságát – galériával

A TOP 100 gazdasági konferencia témái között elhangzott: bár a megye száz legnagyobb cége tavaly is impozáns, több mint 2800 milliárd forintos összteljesítményt ért el, a gazdasági növekedés reálértéken még mindig elmarad a 2022-es szinttől.

Top 100 gazdasági konferencia a Szent Gellért Fórumban. Bemutatták a Top 100 – Csongrád-Csanád vármegye gazdasága 2025 kiadványt és átadták a legjobban teljesítő önkéntes kamarai tagvállalkozásoknak a TOP 100 díjakat. Fotó: Karnok Csaba

Gazdasági konferencia a vármegyei teljesítményről: stagnáló árbevétel, csökkenő reálérték

A kötet adatai szerint a legnagyobb nettó árbevételű vállalkozások között továbbra is a kereskedelmi szektor a meghatározó, amelyet a feldolgozóipar és az energiaellátás követ. A lista élén a hódmezővásárhelyi Országos Dohányboltellátó Kft. áll, amely 2024-ben 1123 milliárd forintos forgalmat bonyolított, 7 százalékkal többet, mint előző évben. A vállalatok adózás előtti eredménye összességében stagnált, -1 százalékos elmozdulással 2023-hoz képest. A legnagyobb nyereséget a ContiTech Rubber Industrial Kft. érte el, 19,3 milliárd forinttal.

Kamarai reneszánsz és gazdasági fordulat

– Ez már az ötödik Top 100 konferenciánk. Célunk, hogy egy tudásalapú kamarát építsünk, amely valódi támasza a vállalkozóknak – fogalmazott Kőkuti Attila, a kamara elnöke. Mint elmondta, a megyei kamara 36 ezer regisztrált vállalkozást tart nyilván, közülük 1200 önkéntes tag, amivel az ország harmadik legnagyobb vidéki kamarája. Elemzésében Kőkuti kiemelte: a beruházások volumene az első félévben 83 százalékkal nőtt, köszönhetően a nagyvállalati fejlesztéseknek, köztük a BYD és Rheinmetall projekteknek. Az ipari termelés ugyanakkor csökkent, ami országos összevetésben gyenge teljesítmény. Az építőipar viszont kimagasló, 29 százalékos növekedést mutatott, így Csongrád-Csanád az országos rangsorban a második helyre került. – A beruházások elindultak, de a KKV-szektorban továbbra sincs áttörés. A reálértéken mért teljesítmény 6,8 százalékkal elmarad a 2022-es szinttől – tette hozzá az elnök, aki szerint a gazdaság kilábalásához mobilitási fejlesztésekre, jobb közlekedési infrastruktúrára van szükség.