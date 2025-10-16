október 16., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

BYD-hatás Szegeden: így írja át a kínai autógyár a vármegye gazdaságát – galériával

Címkék#gazdasági helyzet#Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara#TOP 100 kiadvány#kis- és középvállalkozások

A Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara a Szent Gellért Fórumban rendezte meg csütörtök délután az év legrangosabb gazdasági eseményét, a Top 100 gazdasági konferenciát, ahol bemutatták a Top 100 – Csongrád-Csanád vármegye gazdasága 2025 című kiadványt. A gazdasági konferencia középpontjában a vállalkozások teljesítménye, a beruházások lendülete és a BYD hatása állt.

Arany T. János

A TOP 100 gazdasági konferencia témái között elhangzott: bár a megye száz legnagyobb cége tavaly is impozáns, több mint 2800 milliárd forintos összteljesítményt ért el, a gazdasági növekedés reálértéken még mindig elmarad a 2022-es szinttől.

gazdasági konferencia a Szent Gellért Fórumban
Top 100 gazdasági konferencia a Szent Gellért Fórumban. Bemutatták a Top 100 – Csongrád-Csanád vármegye gazdasága 2025 kiadványt és  átadták a legjobban teljesítő önkéntes kamarai tagvállalkozásoknak a TOP 100 díjakat. Fotó: Karnok Csaba

Gazdasági konferencia a vármegyei teljesítményről: stagnáló árbevétel, csökkenő reálérték

A kötet adatai szerint a legnagyobb nettó árbevételű vállalkozások között továbbra is a kereskedelmi szektor a meghatározó, amelyet a feldolgozóipar és az energiaellátás követ. A lista élén a hódmezővásárhelyi Országos Dohányboltellátó Kft. áll, amely 2024-ben 1123 milliárd forintos forgalmat bonyolított, 7 százalékkal többet, mint előző évben. A vállalatok adózás előtti eredménye összességében stagnált, -1 százalékos elmozdulással 2023-hoz képest. A legnagyobb nyereséget a ContiTech Rubber Industrial Kft. érte el, 19,3 milliárd forinttal.

Kamarai reneszánsz és gazdasági fordulat

– Ez már az ötödik Top 100 konferenciánk. Célunk, hogy egy tudásalapú kamarát építsünk, amely valódi támasza a vállalkozóknak – fogalmazott Kőkuti Attila, a kamara elnöke. Mint elmondta, a megyei kamara 36 ezer regisztrált vállalkozást tart nyilván, közülük 1200 önkéntes tag, amivel az ország harmadik legnagyobb vidéki kamarája. Elemzésében Kőkuti kiemelte: a beruházások volumene az első félévben 83 százalékkal nőtt, köszönhetően a nagyvállalati fejlesztéseknek, köztük a BYD és Rheinmetall projekteknek. Az ipari termelés ugyanakkor csökkent, ami országos összevetésben gyenge teljesítmény. Az építőipar viszont kimagasló, 29 százalékos növekedést mutatott, így Csongrád-Csanád az országos rangsorban a második helyre került. – A beruházások elindultak, de a KKV-szektorban továbbra sincs áttörés. A reálértéken mért teljesítmény 6,8 százalékkal elmarad a 2022-es szinttől – tette hozzá az elnök, aki szerint a gazdaság kilábalásához mobilitási fejlesztésekre, jobb közlekedési infrastruktúrára van szükség.

TOP 100 gazdasági konferencia

Fotók: Karnok Csaba

A BYD-hatás: lehetőség és kihívás

A kínai BYD autógyár szegedi beruházása új korszakot nyithat a térség gazdaságában. Kőkuti szerint „európai léptékű fejlesztésről” van szó, amely hosszú távon megváltoztathatja a munkaerőpiacot és a vállalkozói környezetet is. A kamara elnöke ugyanakkor figyelmeztetett: a vármegyében gyakorlatilag nincs munkanélküliség, a regisztrált álláskeresők aránya mindössze 2,5 százalék, így a nagyvállalatok megjelenése bérversenyt és munkaerő-vándorlást indíthat el. A helyben maradó vállalkozások csak akkor tudnak lépést tartani, ha automatizálnak, digitalizálnak, és mesterséges intelligenciát alkalmaznak.

Komoly löket a vállalkozásoknak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Nagy Elek a finanszírozási háttér fontosságát emelte ki. Elmondta: a Széchenyi Kártya Program kamatcsökkentése 3 százalékra „komoly löketet” adhat a kis- és középvállalkozásoknak, hogy a bizonytalan gazdasági környezetben is beruházni merjenek.

Kormányzati válaszok és jövőkép

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, Lukács Zsuzsanna kérdésünkre elmondta: a kormány célja, hogy a helyi KKV-k is megőrizzék versenyképességüket és munkahelyeiket. – A béremelkedések mellett csökkenő adóterhekkel és kedvezményes finanszírozási programokkal támogatjuk a vállalkozásokat. A 3 százalékos kamatozású hitel iránt óriási az érdeklődés. Minden egyes kamatcsökkentésnél azt látjuk, hogy megugrik a hiteligénylések száma, a jelenlegi adatok alapján 1100 hiteligénylést látunk 54 milliárd forint értékben – mondta.

Az idei díjazottak

A kötetet bemutató ünnepségen átadták a legjobban teljesítő önkéntes kamarai tagvállalkozásoknak a TOP 100 díjakat. Ipari kategóriában az elismerést a hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch Magyarország Kft. nyerte el, a kereskedelmi kategória díjazottja a COOP Szeged Zrt., a szolgáltatói kategóriáé a szegedi PC Trade System Kft. lett. Első ízben osztották ki a női vállalkozó díjat, amelyet Ződi-Sipos Mária, a CreatIT Solutions Kft. ügyvezetője vehetett át, a fiatal vállalkozók elismerését egy testvérpár, Dobó Gábor és Dobó András, a szegedi Quantrax Kft. ügyvezetői kapták.

 

Szegedi hírek

