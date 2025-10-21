október 21., kedd

Szegedi hírek

2 órája

Gesztenyesütés Szegeden: aranyárban a retró őszi finomság a Mars téri piacon

A tél közeledtével egyre nagyobb teret hódít a gesztenye. Nemcsak egy retró édességről van szó, hanem a szervezet számára nélkülözhetetlen vitaminokat is tartalmaz. Piackörképünk legújabb anyagában utánajártunk annak, hogy milyen árban mozog a Mars téri piacon.

Kis Zoltán

A Mars téri piacon csupán egy helyen bukkantunk olyan helyre, ahol gesztenyét árultak. Hódi Gábor a Zöldség-Gyümölcs Sziget tulajdonosa volt segítségünkre a téma pontos körbejárásában. 

gesztenyesütés
A gesztenyesütés még várat magára, komoly árban mérik. Fotó: Török János 

Spanyol gesztenye hódít a Mars téri piacon - a gesztenyesütés egyik legjobb alapanyaga 

– A nálunk kapható gesztenye Spanyolországból érkezik, a magyar sok esetben kukacos. Már eleve úgy érkezik, vagy később lesz az. A spanyol gesztenyét gázosítják, így a kártevőnek esélye sincs arra, hogy kikeljen – mondta.

A gesztenye kilós ára jelenleg 4800 forint körül mozog, ám az ár várhatóan még ingadozni fog.
– Most alapvetően magas a gesztenye ára, de a következő hetekben várható némi csökkenés. A karácsonyi szezon közeledtével viszont meglehet, hogy a 4800 forintos kilóárat is meghaladja majd. A spanyol gesztenye az egyik legjobb minőségű, a kínai jóval olcsóbb, de a kevés termés is jelentősen megnyomja az árakat – tette hozzá Hódi Gábor.

A gesztenyeszezon még nem robbant be igazán. Akad, aki ugyan vásárol belőle, de nem számottevő a vevőbázis. November és december környékén jön el az igazi szezon, ekkor várhatóan beindul az értékesítése. A piaci árus azt is elárulta, hogy a gesztenyét érdemes hűtőben tárolni, hiszen a hidegnek köszönhetően tovább eláll.

A gesztenyesütés nem minden esetben könnyebb 

A gesztenye feldolgozásának egyik közkedvelt módja a sütés, ám Hódi Gábor elárulta, hogy nem mindig ez a legegyszerűbb megoldás.

– A sütés mellett nagyon sokan inkább megfőzik, és úgy fogyasztják a gesztenyét. Ez egy könnyebb módja az elkészítésének, ugyanis a sütés során sokan odaégetik, és nem jön le a héja. Az egy kicsivel körülményesebb – mondta.

A sütőt érdemes 200-220 fokra előmelegíteni, majd a beáztatott gesztenyéket egy sütőpapírral bélelt tepsibe kell helyezni. Addig kell sütni, míg a bevágások szétnyílnak, a gesztenyék pedig megpirulnak. Megközelítőleg 35-45 percnyi sütésre van szükség. 

A gesztenyesütés titka 

1. A tepsibe öntsünk kétujjnyi vizet, amely a sütés során kellően párás közeget biztosít, így garantáltan puhára sülnek majd a gesztenyék.

2. A sütés során bátran spriccelhetünk rá vizet, e elősegíti a gesztenye héjának könnyebb eltávolítását.

3. A kész gesztenyéket érdemes nejlonzacskóba csomagolni, ezzel is megkönnyítve a héjának eltávolítását.

Nemcsak finom, hanem egészséges is 

A gesztenye számos vitamin és ásványi anyag forrása, de egyéb kedvező hatása is van. 

Magas vitamin- és rosttartalom

A gesztenye kiváló forrása a réznek, mangánnak, valamint E-, B1-, B2-, B6- és C-vitaminnak. A többi diófélével ellentétben kevesebb kalóriát tartalmaz, viszont magas a szénhidráttartalma, így könnyedén helyettesítheti a gabona- és burgonyaféléket.

Jót tesz a szem egészségének

Nagy mennyiségű antioxidánst tartalmaz, amelyek rendkívül fontosak a szem egészségének megőrzéséhez. Védelmet nyújt a kék fény okozta károsodástól, és csökkenti egyes krónikus betegségek kockázatát.

Támogatja a szív egészségét

A gesztenyében található ásványi anyagok és nyomelemek csökkenthetik a szívbetegségek kialakulásának kockázatát.

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
