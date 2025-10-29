1 órája
Szinte járhatatlan Szeged egyik forgalmas utcája, a boltosok és a helyiek is egyre türelmetlenebbek – videóval
Haladnak a munkálatok, de egyre több a kellemetlenség. A Gogol utca felújítása miatt mind nehezebbé vált a közlekedés: a gyalogosok csak saját felelősségre haladhatnak át rajta, miközben az üzletek forgalma jelentősen visszaesett.
Egyre nehezebb közlekedni a Gogol utcában. Csak saját felelősségre lehet végigsétálni rajta, a gyalogosok több helyen az úttesten kénytelenek közlekedni, miközben a munkagépek folyamatosan dolgoznak. Az Árkád felőli – a Gogol utca felől nézve jobb oldali – szakaszon már nincs járda, jelenleg az ásási munkálatok és a betonalapozás előkészítése zajlik. Egy részén már lerakták a térkövet, de a nagyobbik hányad még hátravan. Míg néhány hete csak az utca egy részét bontották fel, mára szinte minden szakaszon dolgoznak.
Még több korlátozás a Gogol utca felújítása alatt
Az autósforgalom már korábban megszűnt, gyalogosan még lehet közlekedni, de nem ajánlott. A Gogol utca több szakaszán is táblák figyelmeztetnek arra, hogy az építési területre csak saját felelősségre lehet belépni. Azokon a szakaszokon, ahol még nem készült el az új járda, az üzletekbe egyelőre csak fapallókon lehet bejutni, mivel a burkolat teljesen eltűnt, helyét árkok, csövek és munkagépek foglalják el. Az egyik utcában működő üzlet alkalmazottja lapunknak elmondta, hogy a bolt forgalma érezhetően visszaesett, és mivel a következő napokban várhatóan teljesen lezárják az üzlet előtti szakaszt, még kevesebb vásárlóra számítanak. A helyszíni tapasztalatok szerint a mostani, nehézkes közlekedési helyzet még hosszú hetekig fennmarad. A környéken élők és dolgozók nem örülnek az átalakításnak, többen pedig aggasztónak találják az egykori fákkal benőtt utca állapotát. Sokan azt tapasztalják, hogy a munka lassan halad, és állításuk szerint reggel nyolc óra után már nincs látható tevékenység. Ezt azonban cáfolnánk: a helyszínen folyamatosan jöttek-mentek a munkagépek. Dolgoznak, bőven van munka, ám ijesztő, hogy az ott uralkodó káoszt és korlátozásokat még jövő év májusáig kell elviselni.
Haladnak a munkálatok, de egyre több a kellemetlenség a Gogol utcábanFotók: Török János
Jövő év tavaszáig dolgoznak
A felújítás két ütemben valósul meg: az elsőben az előkészítés történt meg fakivágásokkal, ez kezdődött február 3-án. A második ütemben a valós rekonstrukció került középpontba, amit a HPQ Plus Kft. végez, június 23-án startolt és jövő tavasszal zárulhat. A minta a Gutenberg utca rekonstrukciója, és azzal teljes mértékben elégedettek lehetünk. A város saját forrásból mintegy 700 millió forintot áldoz a Gogol utcára.
