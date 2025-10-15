Kiderült, miért került 14 millióba két zebra Mártélyon, nemcsak festék kellett

Mártélyon az ófaluban a nagyboltnál, Fő utca – Kossuth utca és az újfaluban a Fő utca – Községház utcai kereszteződésnél biztonságosan, gyalogos átkelőhelyen kelhetnek át az út túlsó felére a járókelők.

A Fő utca – Községház utcai gyalogos-átkelőhely lámpákat is kapott, így esténként is biztonsággal használhatják majd a járókelők. Illusztráció: Shutterstock

A gyalogos-átkelőhely október 7-re készült el

– A Fő utca, ami Hódmezővásárhelyt és Szentest is összeköti, nagyon nagy forgalmú út, sokan járnak erre az üdülőterületre, Mindszentre, Szegvárra és vissza. A két gyalogátkelőt ezen belül is a legforgalmasabb részen alakítottuk ki – tudtuk meg Ambrus Istvántól, Mártély polgármesterétől.

A faluban nem volt eddig gyalogos-átkelőhely, de a lakosság igényelte ezt, amit most az önkormányzat saját forrásból, közel 14 millió forintból, megvalósított.

A két zebrához nemcsak egy vödör festék kellett

– Mindkét zebra közel van a buszmegállóhoz, vagyis sokan fogják használni, az elmúlt néhány napban is számos pozitív visszajelzést kaptunk. Sokan kérdezik, hogy mi került ezen a két átkelőn 14 millió forintba, hiszen csak egy vödör festék kellett… Természetesen nem volt ilyen egyszerű a helyzet, a közút előírásai szerint lehet gyalogos-átkelőhelyet kialakítani. Tervet kellett készíttetni, ami részben, még egy korábbi településvezetés révén rendelkezésünkre állt, csak frissíttetni kellett. A járdákat megfelelően kellett csatlakoztatni a gyalogátkelő helyszínéhez, illetve a közvilágítást is meg kellett oldani. Mi ezt nagy teljesítményű napelemes lámpákkal tettük meg. A festés és a táblák kihelyezése is pénzbe került. A lényeg azonban, hogy most már sokkal nagyobb biztonsággal lehet átkelni ezen a két helyszínen – mondta Ambrus István.

Virágládákkal zárták le a nem hivatalos parkolót

Ami még változás a gyalogos átkelők kapcsán Mártélyon, hogy mos már nem lehet a nagybolt mellett, a Fő utcával párhuzamosan parkolni. A boltba érkezők közül többen, különösen az átutazók, ott álltak meg. Ez azonban nem hivatalos parkoló volt. Most az önkormányzat esztétikus virágládákat helyezett ki oda, jelezve, hogy már nem lehet ott megállni, mert a parkoló autók akadályoznák a megfelelő kilátást, illetve az érkező autósok nem látták volna a parkoló járművektől a gyalogosokat.