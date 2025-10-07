Rémisztően drága lett idén a halloweeni tökfaragás, de van, ahol olcsóbban megúszhatod

A Halloween az egyik legnépszerűbb őszi ünnep, amelynek egyik ikonikus jelképe a faragott tök, vagyis a Jack O’Lantern. A hagyomány eredetileg Írországból származik, ahol a tökfaragás a gonosz szellemek elűzésére szolgált. Ma már a világ számos országában bevett szokás.

Illusztráció: Shutterstock

A halloweeni töklámpás

Ahogy korábban már megírtuk, az ősz egyik legnagyobb szenzációja a tök. A Mars téri piacon különböző fajtájút, méretűt és színűt is beszerezhetünk. Ezúttal a szupermarketek kínálatát vettünk számba: mennyibe kerül 2025-ben a tökfaragás? A faragni való tökkel kapcsolatos körképünk alkalmával a Szegeden megtalálható nagyobb üzletekben jártunk: szemrevételeztük a Lidl, az Aldi és a Tesco árait.

Így alakulnak a kilós árak

Aldi: 499 Ft / kg

Lidl: 399 Ft / kg

Tesco: 499 Ft / kg

A fentebbi árak jól mutatják, hogy az idei tökfaragás kedvéért bizony bele kell nyúlnunk a zsebünkbe. Egy kisebb tök súlya is eléri a 4-5 kilogrammot, amely az átlagár értelmében alsó hangon is 2000-2500 forint körül mozog. Egy nagyobb súlyt nyomó tök esetében ennek akár dupláját is az üzletekben kell hagynunk.

Egy többgyermekes család esetében jóval magasabb költségekkel számolhatunk

Egy nagycsalád esetében, ahol akár három vagy több gyerkőc is van, sokkal magasabb kiadásokkal kell kalkulálni. Egy átlagos súlyú halloweeni tökkel számolva, akár egy tízezer forintos számlára is számíthatunk. S ebben az esetben is csupán a tökfaragáshoz szükséges kellékek hányadáról beszélhetünk.

Lidl akció, amely segítségünkre lehet

A három üzletlánc közül a Lidl áruházaiban találhatunk a legolcsóbban halloweeni tököt, ám az október 9-ei akciónak hála, 25 százalékos kedvezménnyel, már 299 forintos kilogrammáron szerezhetjük be az idei faragáshoz szükséges tökünket. Az akció egészen október 12-ig tart.

Így faragtak tököt a szegediek tavaly

A tavalyi évben is színes halloweeni programok várták a szegedieket. Októberben a Szent István tér adott otthont a TÖKéletes hétvégének, ahol a gyerekek kézműveskedhettek és természetesen a tökfaragás sem maradhatott ki a programokból. Most Videón idézzük fel a 2024-es halloweeni esemény hangulatát, hátha olvasóink idén is kedvet kapnak egy kis őszi kreatívkodáshoz.