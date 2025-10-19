Egy bicikli és egy egész standnyi foci kártya: ismét bőséges kínálattal várt a Mars téri börze

Már a kezdetek óta, azaz 2023 októberétől rendkívül népszerű a használtcikk-börze a Mars téri piacon. Az évek során láttunk már ott Bangó Margit által dedikált bakelitlemezt, Szűz Mária szobrot, de rengeteg olyan lomot is, ami másnak még kincset jelenthet.

Ismét népszerű és bőséges volt a használtcikk-börze a Mars téri piacon. Archív fotó: DM

Megnéztük, mit rejt a használtcikk-börze a Mars téri piacon

A Mars téri használtcikk-börzén az eladók igazi lelkesedéssel mutatták portékáikat. Egyikük büszkén mondta, „nézze, hogy gurul ez a kisautó!”, miközben vidáman kínálgatták a különféle holmikat, legyen az porcelán tárgy, régi bicikli, focis kártyák vagy egy vezetékes telefon. A rámenősségük ugyan feltűnő volt, de egyáltalán nem tolakodó.

Szívesen meséltek a tárgyak történetéről, és nyitottak voltak az alkura is, így a vásárlók érezhették, hogy valóban személyes élmény részei lehetnek, miközben kedvükre válogathattak a kínálatból.

Régiségek és focis kártyák a Mars téri börzén

Az október 19-i börzenapon a kínálat különösen változatos volt.

A standok között rengeteg porcelán tárgy sorakozott, mellettük biciklik, focis kártyák, régi vezetékes telefonok és egyéb régi, de még használható eszközök vártak gazdára.

Szinte elvesztünk a kínálat sokszínűségében, nehéz volt eldönteni, merre is induljunk először. A Mars téri börze varázsa abban rejlik, hogy egyszerre kínál kacatokat és igazi kincseket. Ami az egyik embernek felesleges, az a másik számára ritkaság vagy praktikus holmi lehet. Egy régi könyv, egy különleges bögre, egy gyerekjáték vagy akár egy porcelán figura új történeteket kezdhet más kezekben.

A börze nemcsak vásár, hanem kaland is

– mondta egy látogató, miközben egy régi bögrét és néhány focis kártyát vásárolt unokájának.

A vásár népszerűségét jól mutatja, hogy a szabad standok szinte pillanatok alatt elfogynak. Egy olvasónk elárulta, hogy már hónapok óta szeretne árulni a börzén, de mindig lemarad róla a túljelentkezés miatt. Így aki egyszer sikeresen bejut, annak könnyű dolga van.