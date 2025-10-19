1 órája
Egy bicikli és egy egész standnyi foci kártya: ismét bőséges kínálattal várt a Mars téri börze
Ismét bőséges kínálattal vártak. A használtcikk-börze a Mars téri piacon lehetőséget nyújtott a látogatóknak, hogy régi könyveket, porcelán tárgyakat, bicikliket és egyéb különleges holmikat válogassanak, miközben az eladók szívesen meséltek a portékák történetéről és alkura is nyitottak voltak.
Már a kezdetek óta, azaz 2023 októberétől rendkívül népszerű a használtcikk-börze a Mars téri piacon. Az évek során láttunk már ott Bangó Margit által dedikált bakelitlemezt, Szűz Mária szobrot, de rengeteg olyan lomot is, ami másnak még kincset jelenthet.
Megnéztük, mit rejt a használtcikk-börze a Mars téri piacon
A Mars téri használtcikk-börzén az eladók igazi lelkesedéssel mutatták portékáikat. Egyikük büszkén mondta, „nézze, hogy gurul ez a kisautó!”, miközben vidáman kínálgatták a különféle holmikat, legyen az porcelán tárgy, régi bicikli, focis kártyák vagy egy vezetékes telefon. A rámenősségük ugyan feltűnő volt, de egyáltalán nem tolakodó.
Szívesen meséltek a tárgyak történetéről, és nyitottak voltak az alkura is, így a vásárlók érezhették, hogy valóban személyes élmény részei lehetnek, miközben kedvükre válogathattak a kínálatból.
Régiségek és focis kártyák a Mars téri börzén
Az október 19-i börzenapon a kínálat különösen változatos volt.
A standok között rengeteg porcelán tárgy sorakozott, mellettük biciklik, focis kártyák, régi vezetékes telefonok és egyéb régi, de még használható eszközök vártak gazdára.
Szinte elvesztünk a kínálat sokszínűségében, nehéz volt eldönteni, merre is induljunk először. A Mars téri börze varázsa abban rejlik, hogy egyszerre kínál kacatokat és igazi kincseket. Ami az egyik embernek felesleges, az a másik számára ritkaság vagy praktikus holmi lehet. Egy régi könyv, egy különleges bögre, egy gyerekjáték vagy akár egy porcelán figura új történeteket kezdhet más kezekben.
A börze nemcsak vásár, hanem kaland is
– mondta egy látogató, miközben egy régi bögrét és néhány focis kártyát vásárolt unokájának.
A vásár népszerűségét jól mutatja, hogy a szabad standok szinte pillanatok alatt elfogynak. Egy olvasónk elárulta, hogy már hónapok óta szeretne árulni a börzén, de mindig lemarad róla a túljelentkezés miatt. Így aki egyszer sikeresen bejut, annak könnyű dolga van.
