Sokan nem tudják, de ezzel a megoldással felezheted a fűtésszámlád
A nappalok ugyan még kellemesek, de az éjszakai 10 fok alatti hőmérséklet már sok háztartásban fűtésre késztet. Ebben az átmeneti időszakban különösen praktikus lehet a korszerű hűtő-fűtő klíma, amely nemcsak nyáron, hanem télen is képes kellemes komfortot biztosítani. Mutatjuk, hogyan lehet spórolni a fűtésen idén.
Néhány napja igen csípős reggelekre ébredünk, a nappalok még kellemesek, de nem ritka, hogy éjszaka 10 fok alá süllyed a hőmérő. Ilyenkor sok háztartásban már elkél a fűtés, de még nem akkora mértékben, mint a téli hónapokban. Az átmeneti, őszi időszakban azonban már a klíma fűtési funkciója is hasznos lehet. Mutatjuk, miért jó választás a hűtő-fűtő klíma.
A hűtő-fűtő klíma egész évben komfortot nyújthat
Az otthonunk hőmérséklete egész évben kellemes lehet, amennyiben a korszerű hűtő-fűtő klímát szereltettük be. Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy a modern készülékek fűtés üzemmódban is rendkívül energiatakarékosak. Hozzátette, hogy jelenleg is sok megbízást kezelnek, amiből az látszik, hogy a klímaszerelés mostmár egész évben aktuális. Bár a kezdeti beruházás magasabb, a megtérülés akár két szezon alatt jelentkezhet egy hagyományos gázfűtéshez képest. Az ügyfeleik közül többen is kombinálják a fűtési lehetőségeket, így spórolva a rezsiárakon. Érdemes tehát nem csupán a rövid távú megoldásokban gondolkodni, hanem a hosszú távú komfort és a rezsicsökkentés lehetőségeiben is. A korszerű hűtő-fűtő klímák ebben nyújthatnak valódi alternatívát.
Nem mindegy, mekkora teljesítményű klímát választasz a fűtéshez
A fűtésre is alkalmas klíma vásárlásánál nem az ár jelenti az egyetlen tényezőt. Fontos, hogy a készülék teljesítménye illeszkedjen az adott helyiséghez. Egy 25-40 négyzetméteres szoba esetén általában egy 3,5 Kilowatt-os teljesítményű berendezés szükséges. A teljesítményt a lakóterület nagyságával kell növelni, azaz minél kisebb a helyiség, annál alacsonyabb teljesítmény is elegendő. A tájolás, az épületek benapozása, a hőszigetelés és a nyílászárók állapota is befolyásolhatja a választást.
– A szakszerű méretezés és telepítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klíma hosszú távon gazdaságosan működjön. Egyetlen beltéri egység egy helyiségre nyújt teljes komfortot, a szomszédos szobákban már részleges a hatása – nyilatkozta lapunknak Tornyi Koppány.
Ezekkel a hibákkal járhat, ha szakszerűtlenül szerelik fel a klímát
Sokan úgy gondolják, hogy klímát szerelni gyerekjáték. Magát a berendezést valóban nem nehéz felszerelni, de nem mindegy, hogyan. Egy szakszerűtlenül felszerelt klíma ugyanis nemcsak rossz helyre csöpöghet és zúghat, hanem előfordulhat az is, hogy a beltéri egységhez később nem lehet hozzáférni, így javítani sem lehet. Szegedi társasházban különösen bosszantó lehet, ha a klímaberendezés kültéri egysége rosszul van rögzítve, vagy hiányzik róla a rezgéscsillapítás – ilyenkor az egész fal rezonálhat, ami valljuk be, éjszaka egyáltalán nem kellemes.
