Sokan nem tudják, de ezzel a megoldással felezheted a fűtésszámlád

Néhány napja igen csípős reggelekre ébredünk, a nappalok még kellemesek, de nem ritka, hogy éjszaka 10 fok alá süllyed a hőmérő. Ilyenkor sok háztartásban már elkél a fűtés, de még nem akkora mértékben, mint a téli hónapokban. Az átmeneti, őszi időszakban azonban már a klíma fűtési funkciója is hasznos lehet. Mutatjuk, miért jó választás a hűtő-fűtő klíma.

A hűtő-fűtő klíma egész évben takarékosan működtethető. Fotó: Shutterstock

A hűtő-fűtő klíma egész évben komfortot nyújthat

Az otthonunk hőmérséklete egész évben kellemes lehet, amennyiben a korszerű hűtő-fűtő klímát szereltettük be. Tornyi Koppány, a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta, hogy a modern készülékek fűtés üzemmódban is rendkívül energiatakarékosak. Hozzátette, hogy jelenleg is sok megbízást kezelnek, amiből az látszik, hogy a klímaszerelés mostmár egész évben aktuális. Bár a kezdeti beruházás magasabb, a megtérülés akár két szezon alatt jelentkezhet egy hagyományos gázfűtéshez képest. Az ügyfeleik közül többen is kombinálják a fűtési lehetőségeket, így spórolva a rezsiárakon. Érdemes tehát nem csupán a rövid távú megoldásokban gondolkodni, hanem a hosszú távú komfort és a rezsicsökkentés lehetőségeiben is. A korszerű hűtő-fűtő klímák ebben nyújthatnak valódi alternatívát.

Nem mindegy, mekkora teljesítményű klímát választasz a fűtéshez

A fűtésre is alkalmas klíma vásárlásánál nem az ár jelenti az egyetlen tényezőt. Fontos, hogy a készülék teljesítménye illeszkedjen az adott helyiséghez. Egy 25-40 négyzetméteres szoba esetén általában egy 3,5 Kilowatt-os teljesítményű berendezés szükséges. A teljesítményt a lakóterület nagyságával kell növelni, azaz minél kisebb a helyiség, annál alacsonyabb teljesítmény is elegendő. A tájolás, az épületek benapozása, a hőszigetelés és a nyílászárók állapota is befolyásolhatja a választást.

– A szakszerű méretezés és telepítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klíma hosszú távon gazdaságosan működjön. Egyetlen beltéri egység egy helyiségre nyújt teljes komfortot, a szomszédos szobákban már részleges a hatása – nyilatkozta lapunknak Tornyi Koppány.