1 órája
Két hónap alatt kifosztották a szegedi ingatlanpiacot, elkapkodták a jó befektetésnek számító lakásokat
Eltűntek a szegedi kínálatból a kisméretű, felújított lakások, az elmúlt két hónapban azokat felvásárolták. Az ingatlanpiac így lecsengőben van, a 3 százalékos hitelből, minimális önerővel megvehető ingatlanok között szinte már csak panelt vagy felújítandót találni.
Az Otthon Start Program hatalmas lendületet adott nyár végén az ingatlanpiacnak. Szegeden azonban úgy tűnik, lassan lecseng a nagy roham: érzékelhetően visszaesett a lakások iránti érdeklődés. Nem azért, mert mindenki, aki akart vásárolni, megtalálta álmai otthonát, hanem mert elfogytak a 3 százalékos hitel összegéből megvásárolható, jó befektetésnek számító ingatlanok.
Készpénzesek vitték el a lakásokat a hitelesek elől
A legtöbben 50 millió forinti összeg körül keresgéltek, főleg a jó minőségű, kicsi, kiadható lakásokat. Ezek nagyon gyorsan el is keltek: pár nap, pár hét alatt elvitték az összes ilyet, amit meghirdettek
– mesélte Bátyi Tamás, a Mester Ingatlaniroda ingatlanközvetítője. Hozzátette: ezek jelentős részét nem is hitelre vették meg.
Az a tapasztalat, hogy sok eladó nem akar a 3 százalékos hitelre várókkal foglalkozni. Egyrészt azért, mert az adásvételi szerződésbe szeretik belefoglalni, hogy ha nem kapják meg a hitelt, a foglaló visszajár nekik. Az eladó számára viszont ez azt jelenti, hogy adott esetben több hónapig vár a pénzére és a végén kiderül, hogy nem is kapja meg. Ennél jóval egyszerűbb egy készpénzes vevővel megegyezni, hiszen ott nincs ilyen kockázat, és egyébként is azonnal pénzhez lehet jutni
– magyarázta.
A felújított, kicsi lakások már mind elkeltek
Bátyi Tamás szerint a belvárosi lakások az utóbbi másfél hónapban döntő többségében készpénzes tranzakcióban keltek el, azoknak volt még esélyük ezen a piacon, akik nagyobb önerőt tudtak a hitel mellé tenni.
Ezek mellett nagyon keresettek voltak még a másfél-kétszobás, felújított lakások. Ezek ára ment fel emiatt leginkább, ennek ellenére el is kelt mindegyik. A panellakások a másik nagy nyertesei ennek a folyamatnak, azok szintén jelentősen megdrágultak
– tette hozzá.
Drága vagy felújítandó - ez a választék a szegedi ingatlanpiacon
A szakember szerint egyébként eladni továbbra is sokan szeretnének, vagyis az nem igaz, hogy már alig van megvásárolható lakás a városban, aki azonban az 50 milliós hitelhez csak 10 százalék önerőt tud tenni, annak valóban kicsi a mozgástere, hiszen ennél drágább ingatlanok vannak döntő többségében a kínálatban.
Ebben az esetben mostmár elsősorban a felújítandó ingatlanok felé tudnak a szegedi vásárlók fordulni. Ezen a piacon már 45-50 millió forintért is kaphatunk téglalakást, viszont ott még számolni kell a felújítás sokmillió forintos költségével, illetve azzal is, hogy a munkálatok ideje alatt is kell fizetni a hitel törlesztőrészletét, függetlenül attól, hogy addig abba sem beköltözni, sem kiadni nem lehet
– hívta fel a figyelmet.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!
Úgy tűnt, felülmúlhatatlan a tavalyi éve, de a szegediek klasszis kajakosa rácáfolt erre