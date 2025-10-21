Két hónap alatt kifosztották a szegedi ingatlanpiacot, elkapkodták a jó befektetésnek számító lakásokat

Az Otthon Start Program hatalmas lendületet adott nyár végén az ingatlanpiacnak. Szegeden azonban úgy tűnik, lassan lecseng a nagy roham: érzékelhetően visszaesett a lakások iránti érdeklődés. Nem azért, mert mindenki, aki akart vásárolni, megtalálta álmai otthonát, hanem mert elfogytak a 3 százalékos hitel összegéből megvásárolható, jó befektetésnek számító ingatlanok.

Drága vagy felújítandó - ez a választék a szegedi ingatlanpiacon. Fotó: Gémes Sándor

Készpénzesek vitték el a lakásokat a hitelesek elől

A legtöbben 50 millió forinti összeg körül keresgéltek, főleg a jó minőségű, kicsi, kiadható lakásokat. Ezek nagyon gyorsan el is keltek: pár nap, pár hét alatt elvitték az összes ilyet, amit meghirdettek

– mesélte Bátyi Tamás, a Mester Ingatlaniroda ingatlanközvetítője. Hozzátette: ezek jelentős részét nem is hitelre vették meg.

Az a tapasztalat, hogy sok eladó nem akar a 3 százalékos hitelre várókkal foglalkozni. Egyrészt azért, mert az adásvételi szerződésbe szeretik belefoglalni, hogy ha nem kapják meg a hitelt, a foglaló visszajár nekik. Az eladó számára viszont ez azt jelenti, hogy adott esetben több hónapig vár a pénzére és a végén kiderül, hogy nem is kapja meg. Ennél jóval egyszerűbb egy készpénzes vevővel megegyezni, hiszen ott nincs ilyen kockázat, és egyébként is azonnal pénzhez lehet jutni

– magyarázta.

A felújított, kicsi lakások már mind elkeltek

Bátyi Tamás szerint a belvárosi lakások az utóbbi másfél hónapban döntő többségében készpénzes tranzakcióban keltek el, azoknak volt még esélyük ezen a piacon, akik nagyobb önerőt tudtak a hitel mellé tenni.

Ezek mellett nagyon keresettek voltak még a másfél-kétszobás, felújított lakások. Ezek ára ment fel emiatt leginkább, ennek ellenére el is kelt mindegyik. A panellakások a másik nagy nyertesei ennek a folyamatnak, azok szintén jelentősen megdrágultak

– tette hozzá.

A szakember szerint egyébként eladni továbbra is sokan szeretnének, vagyis az nem igaz, hogy már alig van megvásárolható lakás a városban, aki azonban az 50 milliós hitelhez csak 10 százalék önerőt tud tenni, annak valóban kicsi a mozgástere, hiszen ennél drágább ingatlanok vannak döntő többségében a kínálatban.

Ebben az esetben mostmár elsősorban a felújítandó ingatlanok felé tudnak a szegedi vásárlók fordulni. Ezen a piacon már 45-50 millió forintért is kaphatunk téglalakást, viszont ott még számolni kell a felújítás sokmillió forintos költségével, illetve azzal is, hogy a munkálatok ideje alatt is kell fizetni a hitel törlesztőrészletét, függetlenül attól, hogy addig abba sem beköltözni, sem kiadni nem lehet

– hívta fel a figyelmet.