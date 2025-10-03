Figyelem! Több banki szolgáltatás is leáll egy napra az egyik hazai nagybanknál

Informatikai rendszerek fejlesztés miatt a K&H banknál szolgáltatási szünet lesz 2025. október 3-án 18:00-tól 2025. október 4-én 20:00 óráig.

Az elektronikus csatornák (internetbanki és mobilbanki alkalmazás) és az azokon elérhető pénzügyi, kiegészítő pénzügyi és befektetési szolgáltatások, valamint az ATM készpénzbefizetési szolgáltatás szünetelhetnek – jelezte a bank a honlapján.

Az azonnali átutalások és fizetési kérelmek sem fognak a nap folyamán teljesülni. A beérkező azonnali átutalásokat a bank visszautasítja, ezeket a bankszünnapot követően kell újra elindítani.

Mit lehet használni a K&H-nál?

ATM-ből történő készpénzfelvétel

Bankkártyás fizetés online vagy bolti vásárlásnál

Bankkártya tiltás a K&H Telecenteren keresztül

Fontos: a bankkártyák használata csak az október 3-án 18 órakor elérhető egyenleg erejéig lehetséges. A leállás idején nem lehet feltölteni az egyenleget és módosítani a limiteket sem a telefonos ügyfélszolgálaton.

Online bankkártyás és SZÉP kártyás fizetések esetén előfordulhatnak kisebb fennakadások, például a fizetést visszaigazoló SMS-ek késhetnek vagy nem érkeznek meg.