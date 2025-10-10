2 órája
Kátyú okozott bajt? Csak ezekkel a feltételekkel fizet a biztosító
Vad, víz, jég és kátyú - az autósok mindennapjainak állandó ellenségei. Egy rossz mozdulat, egy elnézett úthiba, és máris jön a vaskos számla. De vajon ki fizeti a kátyúk okozta kárt? Kevesen tudják, hogy erre is létezik biztosítás, igaz, nem mindenki számára és nem minden esetben.
Vad, víz, jég, közút – számtalan veszély leselkedik az autónkra, és a baj bekövetkezte után gyakran csak a vaskos számla emlékeztet arra, mekkora anyagi kárt is okozhat egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy rossz útburkolat. Kevesen tudják azonban, hogy nem minden biztosítónál elérhető a kátyúk okozta károk megtérítése.
Ez a menete a kátyúk okozta károknak
A KöBE az egyetlen biztosító Magyarországon, amely külön kátyúkár-biztosítást kínál, de kizárólag azoknak, akik náluk kötik meg a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat - osztotta meg lapunkkal Dózsa Jenő a SzegedAlkusz és az AlkuszBaja irodák alapítója. A konstrukció lényege, hogy ha az autós kátyúba hajt és emiatt megsérül például a gumiabroncs vagy a felni, akkor a biztosító a javítás költségét a biztosítási összeg határáig megtérítheti. Az igénylés azonban nem egyszerű folyamat. A kárigényhez rendőrségi helyszínelés és útfenntartói igazolás is szükséges, amely azt bizonyítja, hogy az adott útszakaszon valóban volt kátyú, és az okozta a sérülést.
– Ki kell hívni a rendőrt, le kell helyszínelni, és igazolni, hogy ott és akkor történt a káreset. Az önkormányzatnak is el kell ismernie a felelősségét, csak ezután lehet benyújtani a számlát – magyarázta a szakember.
Sok a tortúra, kevés a kifizetés
Dózsa Jenő szerint a kátyúkár-biztosítás éves díja alacsony, mindössze 1700-2000 forint havonta, de mégsem éri meg. Hosszadalmas és bonyolult folyamat, kevés pénzért cserébe. A biztosító ugyanis csak helyszíneléssel és hivatalos jegyzőkönyvvel igazolt károkat térít meg, és a kifizetett összeg jellemzően, 30-80 ezer forint között mozog, ami gyakran jóval kevesebb, mint egy modern felni ára.
– Sok ügyfél végül nem is él vele, mert a tortúra nem éri meg. Mire mindent igazol, szabadságot vesz ki, rendőrséget és önkormányzatot bejár, addigra a kár többszöröse elmegy időben és energiában – tette hozzá Dózsa Jenő.
Nem mindig a sofőr a hibás
A szakember szerint fontos leszögezni, hogy kátyúkár esetén nem feltétlenül a vezető a hibás, különösen akkor, ha a kátyút nem jelölték táblával. Ugyanakkor a bizonyítási teher az autóst terheli, és gyakran „többe kerül a leves, mint a hús”.
A kátyúkár-biztosítás tehát létezik, de csak szűk körben érhető el, és csak akkor érdemes megkötni, ha az autós tisztában van a bonyolult kárigénylési folyamattal.
