Jön az ingyenes készpénzfelvétel, nagyot nyerhetnek a nyugdíjasok 2026-tól

2026 januárjától komoly könnyítés érkezik az időskorúak pénzügyi terheiben: az állam tervei szerint a 65 év felettiek számára ingyenessé válik a készpénzfelvétel, továbbá új kedvezmények lesznek elérhetők a bankszámlákhoz. Ezek a változások különösen azoknak kedveznek, akik kisebb településeken élnek, és nehézkes hozzáférésük van pénzügyi szolgáltatásokhoz.

Készpénzfelvétel díjmentesen: jövőre új szabályozások lépnek életbe, amelyek célja, hogy a 65 év felettiek költségmentesen jussanak hozzá nyugdíjukhoz. Illusztráció: Shutterstock

Ingyenes készpénzfelvétel, mire számíthatnak a nyugdíjasok?

Készpénzfelvétel díjmentesen

A 65 éven felüliek havonta két alkalommal, maximum 150 000 forintig vehetnek fel pénzt díjmentesen ATM-ből vagy postán.

Fontos tudnivaló: az ATM-es és postai felvételek összeadódnak a havi limit kiszámításánál, tehát például ha valaki 100 ezer forintot vett ki ATM-ből, marad 50 ezer forint díjmentes felvételre postán.

Ez a kombinált lehetőség különösen előnyös lehet kisebb településeken, ahol az ATM helyett gyakran csak a posta biztosít készpénzes szolgáltatást.

Bolti cashback lehetőség

Újdonságként azok a nyugdíjasok, akik vásárlás közben használnak bolti cashback szolgáltatást, havonta két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 40 ezer forintot vehetnek fel díjmentesen az üzletben, ha az adott bolt csatlakozott a rendszerhez.

Ez főként ott lehet hasznos, ahol nincs ATM, de van olyan bolt, amely elfogad cashback tranzakciókat.

Kedvezményes számlacsomagok

Több bank már most is kínál speciális “nyugdíjas számlacsomagokat”, amelyek extra előnyöket nyújtanak: további díjmentes készpénzfelvételt, kedvezményes utalási díjakat és egyszerűsített ügyintézést.

Ezek a kedvezmények azonban nem automatikusan járnak: a nyugdíjasoknak igazolniuk kell életkorukat, és sok esetben előzetes regisztráció is szükséges a banknál.

Mi a cél és milyen hatása lehet?

A kormány szerint az új intézkedések célja az, hogy biztonságosabb, költséghatékonyabb és kényelmesebb hozzáférést biztosítsanak a nyugdíjakhoz, különösen a kisebb településeken élők számára. Az intézkedések várhatóan több ezer forint megtakarítást hozhatnak havi szinten azoknak, akik eddig rendszeresen készpénzben vették fel nyugdíjukat különösen, ha az ATM vagy bankfiók eléréséhez utazniuk kellett.