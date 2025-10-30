Aranyárban mérik idén a krizantémot a Mars téri piacon – megmutatjuk, pontosan mennyiért adják

Szinte mindenki virággal a kezében sétált a Mindenszenteket megelőző csütörtökön. A Mars téri piac környékén a már megvásárolt krizantémek és csokrok pompáztak, a buszmegállók pedig tele voltak azokkal a szegediekkel, akik már megjárták a piacot, vagy éppen oda tartottak. Belépve Szeged éléskamrájába sorok várakoztak a virágárusok standjai előtt, mindenki a legszebb példányokra pályázott. Idén a sláger egyértelműen a krizantém és az árvácska, de a vágott valamint a száraz virágokkal díszített csokrot is szépen vitték. Megnéztük, hogy többek között mennyibe kerül a krizantém a Mars téri piacon.

Megnéztük, mennyibe kerül a Mindenszentek egyik sztárja, a krizantém a Mars téri piacon. Fotó: Karnok Csaba.

Ennyibe kerül a krizantém a Mars téri piacon

A krizantém most a legnépszerűbb, de az árvácskák is nagyon kelendőek. Nemcsak sírokra ültetik az emberek, hanem a kertekbe is, a nyári virágok helyére

– mesélte lapunknak Sutka Nándor újszentiváni virágárus. Volt, aki ládaszámra vitte a színekben pompázó árvácskát. A krizantém rengeteg fajtája jelent meg a piacon, a bokros fajta 2 ezer forintba kerül, a cserepes pedig ennél olcsóbban, ezer forintért vihető.

A választásnál gyakori kérdés, hogy cserepes vagy vágott virágot érdemes venni. Sutka Nándor szerint a vágott virágoknál fontos, hogy mindig legyen elegendő vizük, így 3-5 napon át is tartósak lehetnek. A cserepes növényeket ajánlott elültetni. Ha erre nincs lehetőség, akkor egy kaspóba helyezve védhetjük meg az eljövendő fagyoktól - fogalmazott a virágárus. A vágott virágokból egyébként jóval többet láttunk, a vágott krizantém szálankénti ára 800–1500 forint, de rózsából és gerberából sem volt hiány. Az utóbbi szálanként 500 forintba került, a rózsát pedig ötösével árulták, 1500 forintért. Ha jól számolunk, akkor darabja 300 forint. A száraz virágcsokor is népszerűnek számított, annak ára árusonként eltérő.