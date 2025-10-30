október 30., csütörtök

Szegedi hírek

1 órája

Aranyárban mérik idén a krizantémot a Mars téri piacon – megmutatjuk, pontosan mennyiért adják

Címkék#krizantém#Mindenszentek#Szeged#Mars téri piac

A Mindenszenteket megelőző napok Szegeden is a virágok, mécsesek és koszorúk vásárlásáról szólnak. A piacon már reggeltől sorok állnak a legszebb krizantémok, árvácskák és száraz virágcsokrok előtt. Megnéztük, hogy többek között mennyibe kerül a krizantém a Mars téri piacon.

Berecz Blanka

Szinte mindenki virággal a kezében sétált a Mindenszenteket megelőző csütörtökön. A Mars téri piac környékén a már megvásárolt krizantémek és csokrok pompáztak, a buszmegállók pedig tele voltak azokkal a szegediekkel, akik már megjárták a piacot, vagy éppen oda tartottak. Belépve Szeged éléskamrájába sorok várakoztak a virágárusok standjai előtt, mindenki a legszebb példányokra pályázott. Idén a sláger egyértelműen a krizantém és az árvácska, de a vágott valamint a száraz virágokkal díszített csokrot is szépen vitték. Megnéztük, hogy többek között mennyibe kerül a krizantém a Mars téri piacon.

Krizantém a mars téri piacon
Megnéztük, mennyibe kerül a Mindenszentek egyik sztárja, a krizantém a Mars téri piacon. Fotó: Karnok Csaba.

Ennyibe kerül a krizantém a Mars téri piacon

A krizantém most a legnépszerűbb, de az árvácskák is nagyon kelendőek. Nemcsak sírokra ültetik az emberek, hanem a kertekbe is, a nyári virágok helyére 

– mesélte lapunknak Sutka Nándor újszentiváni virágárus. Volt, aki ládaszámra vitte a színekben pompázó árvácskát. A krizantém rengeteg fajtája jelent meg a piacon, a bokros fajta 2 ezer forintba kerül, a cserepes pedig ennél olcsóbban, ezer forintért vihető. 

A választásnál gyakori kérdés, hogy cserepes vagy vágott virágot érdemes venni. Sutka Nándor szerint a vágott virágoknál fontos, hogy mindig legyen elegendő vizük, így 3-5 napon át is tartósak lehetnek. A cserepes növényeket ajánlott elültetni. Ha erre nincs lehetőség, akkor egy kaspóba helyezve védhetjük meg az eljövendő fagyoktól - fogalmazott a virágárus. A vágott virágokból egyébként jóval többet láttunk, a vágott krizantém szálankénti ára 800–1500 forint, de rózsából és gerberából sem volt hiány. Az utóbbi szálanként 500 forintba került, a rózsát pedig ötösével árulták, 1500 forintért. Ha jól számolunk, akkor darabja 300 forint. A száraz virágcsokor is népszerűnek számított, annak ára árusonként eltérő. 

Megnéztük, mennyibe kerül a Mindenszentek egyik sztárja

Fotók: Karnok Csaba

Mécsesek és koszorúk Szegeden

A koszorúk ára elsősorban a méretüktől, kidolgozottságuktól, valamint az alapanyagok mennyiségétől és típusától függ. Ennek megfelelően alakul az árazás. A kisebb, egyszerűbb darabok már akár 1000 forinttól is elérhetőek, míg a nagyobb és gazdagon díszített koszorúk ára 6-9 ezer forintig is felkúszhat. A választékban találhatunk műanyagból készült koszorúkat is, de a hagyományos, természetes anyagokból készült emlékdísz is népszerű. Ezek általában tartósabbak a megszokott koszorúknál. 

A mécsesekért is megindult a roham, a multiknál már körülbelül két hete kezdődött az akció. A Lidl-ben például, mérettől és anyagtól függően, 130 és 600 forint között alakul a mécses ár. A Tesco üzleteiben is hasonlóak az árak, az Aldiban az 50 darabos teamécses 1199 forintba kerül, egy csomag (5 darab) temetői olajmécses 1499 forintba. Ez utóbbi kapható fehér és piros színekben, és az ígéret szerint körülbelül 55 óra az égési ideje. Az Auchan és a Penny polcain is a fent említett árakat találjuk. 

Szegedi hírek

