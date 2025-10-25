Lázár János: a vállalkozó a gazdaság motorja, a kormány szövetségese

Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének alapkőletétele előtt Lázár János építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta:

Lázár János szerint a kormány legfontosabb szövetségese a makói vállalkozó, aki munkát ad és fejlesztéseivel erősíti a helyi gazdaságot. Fotó: Facebook

„Az elmúlt 15 évben Magyarország kormányának legértékesebb szövetségese az a vállalkozó, aki másokról is gondoskodik, nemcsak önmagáról.”

A csaknem 800 millió forintos fejlesztés több mint ezer ember munkáját segíti, és a helyi kis- és középvállalkozások bővülését is támogatja.

A miniszter kiemelte, hogy ma közel 5 millió ember dolgozik Magyarországon, ami több mint egymillióval több, mint 2010-ben. Cél a bruttó egymillió forintos átlagkereset és az ezer eurós minimálbér elérése.