október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

13°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szövetség

1 órája

Lázár János: a vállalkozó a gazdaság motorja, a kormány szövetségese

Címkék#gazdaság#alapkőletétel#Lázár János

A kormány legfontosabb szövetségese az a vállalkozó, aki nemcsak magát, hanem másokat is eltart – mondta Lázár János Bonyhádon, az ipari park fejlesztésének alapkőletételén.

Delmagyar.hu

Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének alapkőletétele előtt Lázár János építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta:

Lázár János szerint a kormány legfontosabb szövetségese a makói vállalkozó, aki munkát ad és fejlesztéseivel erősíti a helyi gazdaságot.
Lázár János szerint a kormány legfontosabb szövetségese a makói vállalkozó, aki munkát ad és fejlesztéseivel erősíti a helyi gazdaságot. Fotó: Facebook

„Az elmúlt 15 évben Magyarország kormányának legértékesebb szövetségese az a vállalkozó, aki másokról is gondoskodik, nemcsak önmagáról.”

A csaknem 800 millió forintos fejlesztés több mint ezer ember munkáját segíti, és a helyi kis- és középvállalkozások bővülését is támogatja.

A miniszter kiemelte, hogy ma közel 5 millió ember dolgozik Magyarországon, ami több mint egymillióval több, mint 2010-ben. Cél a bruttó egymillió forintos átlagkereset és az ezer eurós minimálbér elérése.

Lázár János: Olcsó energia és technológiai fejlesztés nélkül nincs versenyképesség

Lázár János szerint a magyar kkv-k nehéz helyzetben vannak a magas energiaárak és elavult technológia miatt.

„Akkor leszünk versenyképesek, ha Magyarországon a legolcsóbb az áram a vállalkozásoknak”

 – fogalmazott, hozzátéve: ezért is nélkülözhetetlen a paksi atomerőmű bővítése.

A Széchenyi Kártya programmal a kormány 3 százalékos, kedvezményes hitelt kínál a kisvállalkozásoknak, hogy gépeket, csarnokokat építhessenek, fejleszthessenek.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu