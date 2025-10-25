1 órája
Lázár János: a vállalkozó a gazdaság motorja, a kormány szövetségese
A kormány legfontosabb szövetségese az a vállalkozó, aki nemcsak magát, hanem másokat is eltart – mondta Lázár János Bonyhádon, az ipari park fejlesztésének alapkőletételén.
Bonyhádon, a Völgységi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésének alapkőletétele előtt Lázár János építési és közlekedési miniszter hangsúlyozta:
„Az elmúlt 15 évben Magyarország kormányának legértékesebb szövetségese az a vállalkozó, aki másokról is gondoskodik, nemcsak önmagáról.”
A csaknem 800 millió forintos fejlesztés több mint ezer ember munkáját segíti, és a helyi kis- és középvállalkozások bővülését is támogatja.
A miniszter kiemelte, hogy ma közel 5 millió ember dolgozik Magyarországon, ami több mint egymillióval több, mint 2010-ben. Cél a bruttó egymillió forintos átlagkereset és az ezer eurós minimálbér elérése.
Könnyeket csalt a szemekbe a Dómban tartott koncertjén Gubik Petra – galériával
Lázár János: Olcsó energia és technológiai fejlesztés nélkül nincs versenyképesség
Lázár János szerint a magyar kkv-k nehéz helyzetben vannak a magas energiaárak és elavult technológia miatt.
„Akkor leszünk versenyképesek, ha Magyarországon a legolcsóbb az áram a vállalkozásoknak”
– fogalmazott, hozzátéve: ezért is nélkülözhetetlen a paksi atomerőmű bővítése.
A Széchenyi Kártya programmal a kormány 3 százalékos, kedvezményes hitelt kínál a kisvállalkozásoknak, hogy gépeket, csarnokokat építhessenek, fejleszthessenek.
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!