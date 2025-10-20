2 órája
A Lidl legújabb ajánlata most könnyebbé teszi a házimunkát, mint valaha
A héten ismét érdemes átlapozni az akciós újságot. A Lidl új kínálatában ismét hasznos és praktikus eszközökre csaphatunk le.
Újabb hét és mi újabb akciók után kutattunk a Lidl akciós újságjában. Ezen a héten is számos újdonságot dob a polcokra az üzlet. Ez a hét most a háztartási eszközökről fog szólni, de nézzük mire bukkantunk.
Kábel nélkül, egyszerűen
A Lidl legfrissebb kínálatában egy nagyon hasznos háztartási segítőt találtunk. A Cleanmaxx 2 az 1-ben akkus ciklon porszívó, amely rugalmasan használható kézi és padló porszívóként is, így a morzsák és a porcicák elleni harc ezzel a praktikus eszközzel mostantól sokkal könnyebb lehet.
Porzsák nélkül is hatékony
Modern ciklotechnológia segíti a porzsák nélküli porszívózást. Könnyen üríthető, így nincs többé szükség drága porzsákokra sem. A 800 ml-es portartály és a vezeték nélküli kialakítást kényelmes takarítást ígér.
Szerdától a Lidlben
A készülék október 22-től érhető el a Lidl üzleteiben, most 27 777 Ft-os szuper áron. Érdemes gyorsnak lenni, hiszen az ilyen hasznos és praktikus háztartási termékek elég gyorsan fogynak. Az akkus porszívó mellett még számos újdonságra lelhetünk a Lidl akciós újságjában, amely a Lidl Plus applikáción keresztül is elérhető.
